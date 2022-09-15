F﻿inancial Times: ABD ve AB, Rusya'ya yaptırımlar konusunda Türkiye'ye baskıyı artıracak

bir saat önce

Erdoğan, “Bu Rusya'dan gelen turistleri çok çok rahatlatan bir süreç. Onlarla alışverişini, otel ödemelerini yapabiliyorlar. Bu da tabii hem onlar için hem bizim için çok çok rahatlatıcı bir sistem.” demişti.