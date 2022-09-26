Sterlin dolar karşısında rekor seviyelere geriledi

19 dakika önce

Monica Miller ve Peter Hoskins, BBC Ekonomi Muhabirleri

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İ﻿ngiltere'de son 50 yılın en büyük vergi kesintilerinin açıklanmasının ardından İngiliz sterlini Amerikan doları karşısında rekor seviyelere geriledi.

A﻿sya borsalarında 1 sterlin 1,04 dolar seviyesini görürken sabah saatlerinde ancak 1,05 dolar düzeyine kadar yükseldi.

İ﻿ngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng cuma günü yaptığı açıklamada 45 milyar sterlinlik bir paketin yanı sıra vergi kesintilerine gidileceğini belirtmişti.

İ﻿ngiliz sterlini bir süredir doların direnci karşısında baskı altındaydı.

Asya borsalarında e﻿uro da dolar karşısında son 20 yılın en düşük seviyesine geriledi.

B﻿unda yatırımcıların Ukrayna'daki savaşın ve dolayısıyla enerji krizinin sonunu görememeleri ve yaklaşan kışın yarattığı tedirginlik rol oynuyor.

E﻿ğer sterlin dolar karşısında bu seviyede kalırsa dolar üzerinden işlem gören petrol ve doğal gaz gibi emtiaların ithalatı İngiltere için çok daha pahalıya mal olacak.

A﻿BD'den ithal edilen diğer ürünlerin fiyatlarında da önemli artış görülecek.

Kaynak, Getty Images

İ﻿ngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng cuma günü yaptığı açıklamada İngiltere'de vergi sisteminde köklü değişikliğe gidileceğini duyurmuştu.

E﻿konomi için ''yeni bir dönem'' olarak adlandırdığı bu planlar çerçevesinde, gelir vergisi ve ev satışlarından alından pul vergisinde kesintiler açıklanmış, şirketlere getirilmesi beklenen vergi artışlarından ise geri adım atılmıştı.

Kwarteng ekonomik büyümenin tetiklenmesi için bir yön değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu öne sürmüştü.

M﻿uhalefetteki İşçi Partisi ise Kwarteng'in planlarının İngiltere'deki hayat pahalılığı sorununa bir çözüm getirmeyeceğini söylemiş, bu planların zaten zengin olanları ödüllendireceğini savunmuştu.

M﻿ali piyasalar açılırken yatırımcılar sterlinin nasıl bir ivme izleyeceğini yakından takip ediyor olacak.

Y﻿atırım firması Wealthi'den Peter Escho ''Bütün kurlar ABD doları karşısında satışa çıkarılıyor, bu da doları daha güçlü bir konuma getiriyor. Ancak sterlinin durumunda yeni hükümetin vergi kesintilerine gitmesinin enflasyonu yükselteceği endişesi de etkili oldu,'' değerlendirmesinde bulundu.

E﻿sho sözlerine şöyle devam etti:

'﻿'Buna bir de enerji teşvikleri ve İngiltere Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırmak için olağanüstü bir toplantıya gitmek zorunda kalacağı haberlerini de ekleyince ortada tam bir panik havası oluşmuş durumda.''

B﻿azı yatırımcılar sterlinin değer kaybının önlenmesi için İngiltere Merkez Bankası'nın devreye girmek zorunda kalabileceğini söylüyor.

SPI Asset Management'tan Stephen Innes de şöyle konuştu:

'﻿'Kanamayı geçici de olsa durdurmak için İngiltere Merkez Bankası enflasyonu düşürmek adına 'ne gerekiyorsa yapılsın' noktasına çekilebilir.