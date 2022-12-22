Gözaltındaki İranli aktris Taraneh Alidoosti için sanatçılardan ortak çağrı: 'Derhal serbest bırakılmalı'

Kaynak, TARANEH ALIDOOSTI/INSTAGRAM Fotoğraf altı yazısı, Ünlü İranlı aktris Taraneh Alidoosti Instagram'da "Kadın, hayat, Özgürlük" yazılı bir pankartla başörtüsüz bir fotoğrafını yayımlamış ve Mahsa Amini protestolarına destek vermişti.

22 dakika önce

Uluslararası sanat camiasından pek çok isim 17 Aralık'ta gözaltına alınan İranlı ünlü aktris Taraneh Alidoosti'nin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Açık mektubu imzalayan 500'den fazla sanatçı arasında Emma Thompson, Ken Loach, Steve McQueen, Juliet Stevenson, Mark Rylance, Mark Ruffalo, Mike Leigh, Ian McKellen, David Hare ve Sepideh Moafi de var.

Mektupta şu ifadeler yer alıyor:

"İranlı yetkililer, Taraneh'i uluslararası meslektaşlarının dikkatinin dağınık olacağını düşündükleri Noel döneminde tutuklamayı seçtiler. Ama dikkatimiz dağılmıyor. Öfkeliyiz.

"Taraneh Alidoosti, İran'ın tüm vatandaşları gibi ifade ve örgütlenme özgürlüğü haklarına sahiptir; keyfi tutuklama ve keyfi gözaltıya maruz kalmamalıdır. Kendisiyle dayanışma içinde, derhal serbest bırakılmasını ve sağ salim ailesine dönmesini talep ediyoruz."

İran'ın en tanınmış aktrislerinden Taraneh Alidoosti, hükümet karşıtı göstericilerle dayanışma içinde olduğunu açıklamasının ardından gözaltına alınmış ve siyasi mahkumların kaldığı Evin Hapishanesi'ne gönderilmişti.

İran devlet medyası, Alidoosti'nin ülkeyi etkisi altına alan protesto hareketi hakkında "yalan haber yaymak" suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurmuştu.

38 yaşındaki oyuncu daha çok Oscar ödüllü Satıcı filmindeki rolüyle tanınıyor.

Filmin yönetmeni Asgar Farhadi, Alidoosti'ye dün Instagram'da yaptığı paylaşımla desteğini gösterdi.

Farhadi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Taraneh ile dört filmde çalıştım ve şimdi yurttaşlarına haklı desteği ve verilen haksız cezalara karşı çıkması nedeniyle hapiste. Böyle bir desteği göstermek suçsa bu toprakların on milyonlarca insanı da suçludur.

"Taraneh'in yanındayım; diğer sinemacı arkadaşlarım Jafar Panahi ve Mohammad Rasoulof ile tek suçları daha iyi bir yaşam talebi olan ve daha az tanınan diğer tüm mahkumların serbest bırakılmasını talep ediyorum."