İngiltere Parlamentosu, Başbakan Sunak hakkında 'çıkar beyanı' incelemesi başlattı

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57 dakika önce

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın, eşinin hissedar olduğu bir şirketle ilgili çıkar çatışması olasılığı ve gerektiği şekilde çıkar beyanında bulunup bulunmadığı konusunda incelemeye tabi tutulduğu açıklandı.

Söz konusu inceleme İngiliz Parlamentosu’nda siyasi etiğe ilişkin konuları denetleyen komisyon başkanı tarafından başlatıldı.

Sunak’ın çıkar beyanını “açık ve dürüst” bir şekilde yapıp yapmadığı inceleniyor.

BBC’nin elde ettiği bilgiye göre, Başbakan, eşinin hissedarı olduğu bir kreş zinciri nedeniyle inceleme altında.

İngiltere’de açıklanan son bütçede, çalışan ebeveynlere verilen haftada 30 saatlik çocuk bakımı desteği, üç yaşın altındaki (9 aylıktan büyük) bütün çocukları da kapsayacak şekilde genişletileceği kaydedildi.

Sunak’ın eşi Akshata Murty'nin hissedar olduğu Koru Kids isimli kreş zinciri de bu devlet desteğinden fayda sağlayabilecek firmalar arasında yer alıyor.

Komisyon başkanı, milletvekillerinin belirlenen etik standartları gözetip gözetmediğini karara bağlıyor.

Çıkar çatışması, bir kamu görevlisinin resmi yetkisine dayanarak çıkar sağlaması durumunu ifade ediyor.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, “Komisyon başkanına, söz konusu incelemede yardımcı olmaktan memnuniyet duyulduğu” belirtildi.

İncelemeye konu olan beyanın da “şeffaf olarak” yapıldığı savunuldu.

Sunak’ın eşi Akshata Murty, Koru Kids’in hissedarları arasında yer alıyor.

Sunak geçen ay, Parlamento'daki bir komisyonda milletvekillerinin çocuk yuvalarıyla ilgili sorularını yanıtlarken, eşinin Koru Kids’in hissedarlarından olduğunu belirtmemişti.