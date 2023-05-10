Tunus'un Cerbe Adası'ndaki sinagogda silahlı saldırı: 4 kişi öldü

Kaynak, Reuters

10 Mayıs 2023, 06:37 +03 Güncelleme 2 dakika önce

Tunus’un Cerbe Adası’nda bulunan Afrika kıtasının en eski sinagoguna düzenlenen saldırı sonucu iki güvenlik görevlisi ve iki ziyaretçi hayatını kaybetti.

Saldırı, Avrupa ve İsrail’den adaya Yahudi ziyaretçilerin gittiği yıllık hac yolculuğu mevsiminde yaşandı.

Bir güvenlik görevlisinin birlikte çalıştığı arkadaşını öldürdüğü, daha sonra ziyaretçilerin üzerine ateş açtığı, güvenlik güçleri sinagoga yaklaştığı sırada da kendisini öldürdüğü bildirildi.

Güvenlik görevlisinin saldırıyı neden düzenlediği bilinmiyor.

Öldürülen ziyaretçilerden birinin Fransa vatandaşı olduğu, dört ziyaretçi ve beş güvenlik görevlisinin de yaralandığı belirtildi.

2500 yıllık sinagog daha önce de hedef alınmıştı. 2002’de El Kaide örgütünün üstlendiği bombalı saldırıda 20’den fazla kişi ölmüştü.