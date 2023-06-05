Yıllık enflasyon TÜİK'e göre yüzde 39, ENAG'a göre yüzde 109

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5 Haziran 2023, 11:59 +03 Güncelleme 57 dakika önce

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre yıllık enflasyon Mayıs ayında 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Bunda doğalgaz fiyatları için "sıfır fiyat" yönteminin uygulanması etkili oldu.

TÜİK geçen hafta doğal gazın bir aylık ücretsiz kullanımı nedeniyle Mayıs ayı TÜFE hesaplamasını "sıfır fiyat" yöntemiyle uygulayacağını açıklamıştı.

2023 Haziran ve 2024 Mayıs arasındaki TÜFE hesaplamasında 25 metreküpe kadar doğalgaz tüketimi için yapılacak indirimi dikkate alan TÜİK, TÜFE hesaplamasını, 25 metreküpten fazla doğalgaz için ödenen fiyatı esas alarak yapıyor.

Bu değişiklikle birlikte Mayıs ayından itibaren enflasyonda düşüş bekleniyordu.

Mayıs ayında doğalgaz fiyatının yansıdığı konut harcamaları kalemi aylık yüzde 13,79 geriledi.

Bunun etkisiyle TÜİK'e göre Mayıs ayı enflasyonu aylık yüzde 0,04, yıllık yüzde 39,59 olarak gerçekleşti ve 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAGrup) ise aylık enflasyonu yüzde 7,35, yıllık enflasyonu yüzde 109,01 olarak hesapladı.

Çekirdek enflasyon artmaya devam etti

Manşet enflasyondaki düşüşe karşın çekirdek enflasyonda artış yaşandı.

TÜİK'e göre enerji ve gıda gibi kalemlerin manşet enflasyondan çıkarılmasıyla elde edilen yıllık çekirdek enflasyon yıllık yüzde 46,62 oldu.

TÜİK'in açıklamasına göre bir önceki yılın aynı ayına göre tüketici fiyatları en çok artan kalem yüzde 69'a yakın artışın görüldüğü lokanta ve oteller oldu.

Onu, fiyatları yüzde 67'ye yakın artan sağlık ve yüzde 53'e yakın artan gıda kalemleri izledi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre tüketici fiyatı en az artış gösteren ana grup yüzde 19,49 ile giyim ve ayakkabı oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2023 Mayıs ayına ilişkin Ücretliler Geçinme İndeksi ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi verilerini 1 Haziran'da açıklamıştı.