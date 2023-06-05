Rusya, Ukrayna'nın Donetsk'te düzenlediği büyük bir saldırıyı püskürtüğünü iddia etti

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Ukrayna aylardır bir karşı saldırı hazırlığındaydı

5 Haziran 2023, 13:07 +03 Güncelleme bir saat önce

George Wright (Londra) ve James Waterhouse (Kiev)

BBC News

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Donetsk'te düzenlediği geniş çaplı bir saldırıyı püskürttüklerini iddia etti. Bakanlık, çatışmada 250 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü öne sürdü.

Bakanlığın yayımladığı videoda, askeri araçların ağır ateş altına alındığı görülüyor.

Ukrayna'dan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Rusya'nın iddiaları bağımsız kaynaklarca da henüz doğrulanmadı.

Ukrayna'nın Donetsk'te bir karşı saldırı başlatması uzun süredir bekleniyordu.

Ancak Rusya Savunma Bakanlığı'nın bahsettiği çatışmanın Kiev'in planladığı operasyonların ilkine bir yanıt olup olmadığını söylemek için çok erken.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Ukrayna altı mekanize piyade ve iki tank taburuyla Donetsk'te geniş kapsamlı bir karşı saldırı başlattı.

Ukrayna'nın Rus savunma hattını yarmaya çalıştığı, ancak hedefinde başarılı olamadığı ifade edildi.

Kremlin, çatışmalarda Ukrayna'nın 250 askerinin öldürüldüğünü ve 16 tankının kullanılamaz hale getirildiğini iddia etti.

Bağımsız kaynaklarca doğrulanmayan görüntülerin gerçek olması durumunda, bu Ukrayna'nın Donetsk'te ilerlemeye çalışırken nasıl sert çatışmalarla karşılaşacağının bir göstergesi olarak yorumlanabilir.

Ukrayna aylardır Donetsk'te bir karşı saldırıya geçme hazırlığı içindeydi. Ancak askerlerinin eğitimini ilerletmek ve Batılı müttefiklerden askeri mühimmat almak için bekliyordu.

Kiev karşı saldırının ne zaman başlayacağına dair spekülasyon yapılmaması konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın Telegram'da paylaştığı bir videoda, "Planlar sessizliği sever. Operasyonun ne zaman başlayacağı ilan edilmeyecek" denilmişti.

Ukrayna'nın Rusya'ya kaybettiği toprakları geri alması kolay olmayacak.

Ancak Ukrayna'nın gerek kendi halkına gerekse Batılı müttefiklerine Rus savunma hatlarını yarabileceğini ve ilhak edilmiş topraklarının bir kısmını geri alabilecek yetenekte olduğunu kanıtlaması gerekiyor.

Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Syrskyi, bu sabah itibarıyla birliklerinin Bahmut istikametinde ilerlediklerini ve kent yakınlarındaki bir Rus mevzisini ortadan kaldırdıklarını açıkladı.

Öte yandan, Moskova'ya muhalif Rusya'nın Kurtuluşu Lejyonu'na (FRL) bağlı milisler Belgorod'da bazı Rus askerlerini rehin aldıklarını belirtti.

Açıklama Rus Gönüllüler Müfrezesi (RDK) ile birlikte yapıldı.

Her iki Rus örgüt de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e muhalif ve Rusya'nın Şubat 2022'de başlattığı Ukrayna savaşına karşı çıkıyorlar.

Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov, Rus askerlerin halen hayatta olmaları durumunda kendilerini rehin alan gruplarla görüşmeyi kabul ettiğini açıklamıştı.

Ancak milisler valinin "kendileriyle görüşecek cesareti göstermediğini" ileri sürdü ve rehineleri Ukrayna'ya göndereceklerini ifade etti.