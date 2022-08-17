İngiltere'de yıllık enflasyon 40 yıl sonra çift haneye çıktı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, İngiltere'de markette ödediği faturaya şaşıran bir kişi

38 dakika önce

İngiltere'de yıllık enflasyon Temmuz ayında yüzde 10,1'le 1982 yılının Şubat ayından bu yana en yüksek düzeye yükseldi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 9,8'e çıkacağı yönündeydi.

İngiltere'de çekirdek enflasyon da Temmuz'da yüzde 6,2 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı.

İngiltere'de Haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 9,4'tü.

Ulusal İstatistik Ofisi'nin verileri İngiltere'de gıda enflasyonunun da 2009 yılının Mart ayından bu yana en yüksek düzeye çıktığını gösteriyor.

Hayat pahalılığının hızla artmasında; özellikle Ukrayna Savaşı sonrası enerji maliyetlerinin yükselmesinin ve tedarik zincirlerindeki sıkıntıların büyük payı var.

İngiltere'de enerji faturalarının sonbahardan itibaren aylık ortalama 300 sterline yükselmesi bekleniyor.

Ülkede yapılan araştırmalar, ortalama maaşla geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 daha az mal ve hizmet satın alınabildiğini gösteriyor.

İngiltere'de enflasyondaki artışın ise yıl boyunca sürmesi bekleniyor.

İngiltere Merkez Bankası 2022 sonu için enflasyon tahminini yüzde 11'den 13’e yükseltmişti.

Bu ay son 27 yılın en büyük faiz artırımını yapıp politika faizini 50 baz puanlık artışla yüzde 1,75’e yükselten İngiltere Merkez Bankası, ülke ekonomisinde dördüncü çeyrekte başlayacak ve 2024'ün ilk yarısına kadar sürecek bir resesyon öngörmüştü.

İngiltere Merkez Bankası'nın yıllık enflasyon hedefi yüzde 2.