İngiltere Başbakanı Sunak Kiev'de Zelensky ile bir araya geldi

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59 dakika önce

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Ukrayna’ya önceden duyurulmayan bir ziyaret yaptı.

Volodimir Zelenskiy ile Kiev’de bir araya gelen Sunak, 50 milyon pound değerinde bir yardım paketini de açıkladı.

Askerin ekipmanların yer aldığı pakette hava savunma silahları yer alıyor.

Sunak ekipman yardımının yanında askeri doktorları da eğitim vermeleri için Ukrayna’ya göndereceklerini söyledi.

Ülke Rusya’nın altyapı sistemlerine yaptığı saldırılar nedeniyle zorlu bir kış geçiriyor.

Ülke yönetimi, 10 milyondan fazla kişinin elektriksiz durumda olduğunu, enerji altyapısının yüzde 50’sinin çalışmaz durumda bırakıldığını açıklıyor.

Sunak da kar yağışı altındaki Kiev’e bu gündemde ulaştı.

İngiltere geçen ay Ukrayna’ya 1000 adet hava savunma füzesi verileceğini duyurmuştu.

Sunak ikili basın toplantısında, verilecek yeni silahları açıkladı ve “Kış günlerine karşı insani yardımları artıracağız” sözü verdi.

Rishi Sunak gelecek yıl Londra’da Ukrayna için bir “yeniden inşa” konferansı düzenleyeceklerini de söyledi.

Zelensky ise ziyaret için “Sizin gibi dostlar yanımızdayken, zafere inancımız tam” mesajı verdi.

'R﻿us esir askerler infaz edildi' iddiası

Fotoğraf altı yazısı, S﻿öz konusu videodan bir kare

Cephe bölgesinde ise infaz edildiği iddia edilen Rus esirleri ile ilgili gelişmeler öne çıkıyor.

Moskova’nın savaş suçu işlendi iddiası karşısında Ukrayna ordusu incelendiği açıklamasını yaptı.

Rus sosyal medyasında paylaşılan görüntülerde, teslim olan Rus askerlerinin cesetleri görülüyor.

Ukrayna ordu sözcüsü “Soruşturma açmadan önce bu videonun sahte olup olmadığına bakıyoruz” dedi.

Videoda teslim olan askerlerin görüntüleri bir anda kesiliyor ve silah sesleri duyuluyor.

Görüntülerin devamında bir düzine kadar askerin cesetleri yer alıyor.