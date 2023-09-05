iPhone 15: Yeni telefonlarda Lightning yerine USB-C olmasına kesin gözüyle bakılıyor

32 dakika önce

Chris Vallance ve Zoe Kleinman | BBC Teknoloji Ekibi

Apple’ın 12 Eylül’de tanıtacağı yeni iPhone’larda Lightning yerine USB-C girişi kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Büyük telefon üreticileri içinde Apple, USB-C kullanmayan tek şirketti.

Fakat Avrupa Birliği’nin Eylül 2021’de kabul ettiği bir yasa, üreticilere Aralık 2024’e kadar USB-C’ye geçme zorunluluğu getirmişti.

O dönem bu yasanın tüketicilere zarar vereceğini savunan Apple’ın şimdiyse, verilen sürenin dolmasına bir yıldan uzun süre kala USB-C’ye geçmesi bekleniyor.

Apple’ın iPhone dışındaki diğer ürünlerinden iPad ve MacBook’ları yıllardır USB-C ile şarj oluyor. Fakat bu özellik iPhone’lara getirilmemişti.

Uzmanlar, teknoloji devinin Avrupa Birliği için bir tür, dünyanın geri kalanı için başka bir tür telefon üretmek istemeyeceğini, bu yüzden tüm dünya genelinde USB-C’ye geçileceğini düşünüyor.

Fotoğraf altı yazısı, En yaygın şarj bağlantıları

Yeni iPhone 15 ve 15 Pro cihazlarının özellikleri, önümüzdeki hafta düzenlenecek yıllık Apple sonbahar etkinliğinde tanıtılacak.

Bloomberg’e göre USB-C’ye geçmek, tüketicilere tüm cihazları için tek bir kablo kullanma ve daha yüksek veri transfer hızı imkanları sunacak.

Avrupa Birliği’nin kuralı tüm “küçük ve orta boyutlu taşınabilir elektronik cihazları” kapsıyor.

Bunlar arasında

cep telefonları,

tabletler,

e-kitap okuyucuları,

fare ve klavyeler,

GPS cihazları,

kulaklıklar,

dijital kameralar,

elde oynanan oyun konsolları,

taşınabilir hoparlörler yer alıyor.

Dizüstü bilgisayarlara da benzer bir şart getirildi fakat o yasanın o kısmının devreye girmesine daha zaman var.