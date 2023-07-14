İngiltere'de Covid soruşturması: Soruşturma ekibi eski Başbakan Boris Johnson'ın eski telefonundaki mesajlara ulaşabilir

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14 Temmuz 2023, 16:45 +03 Güncelleme 26 dakika önce

İngiltere’de Covid salgını döneminde hükümette yaşananlara dair soruşturmada, eski Başbakan Boris Johnson’ın pandeminin ilk yılındaki WhatsApp mesajlarına erişim sağlanabilir. Johnson eski telefonunun şifresini hatırlamadığını söylüyordu.

Teknik uzmanlar, Mayıs 2021’den önceki mesajların bulunduğu eski telefonu açmakta isteksizdi. Yanlış şifre girilirse, verilerin silinebileceğinden korkuluyordu.

Ancak hükümet, Johnson’ın şifresinin bir kaydını buldu ve böylece telefonun açılıp, mesajlara erişilmesinin önü açıldı.

Hükümet tarafından atanan uzmanlar, mesajlara 24 saat içinde erişmeyi deneyebilir.

Johnson’ın pandeminin ilk dönemlerinde kullandığı, önemli mesajları barındıran telefon şu an eski başbakanın avukatında.

Soruşturma, Covid döneminde İngiltere hükümetinin aldığı kararlarla ilgili yapılan soruşturmada kanıt olarak WhatsApp mesajlarını istemişti.

Aynı zamanda, başbakanın 40 dolayında siyasetçi, danışman ve yetkililerle bire bir yaptığı yazışmalar da talep edildi. Bu yetkililer arasında dönemin Maliye Bakanı olan Başbakan Rishi Sunak da bulunuyor.

Hükümet, bazılarının soruşturmayla ilgisi olmadığı gerekçesiyle mesajların ham halinin yayımlanmasını önlemeye çalışmıştı.

Ancak geçtiğimiz günlerde Yüksek Mahkeme, mesajların olduğu gibi verilmesine hükmetti.

Başbakan Boris Johnson, numarasının 15 yıldır internette bulunabildiği anlaşılınca, 2021’de telefonunu değiştirmek zorunda kalmıştı.

Eski Başbakan, eski telefonundaki mesajlara erişim sağlandığında paylaşmaktan memnuniyet duyacağını söylüyordu.

Başbakanlardan sorumlu hükümet birimi Kabine Ofisi’ne mesajları Pazartesi gününe kadar teslim etmesi talimatı verildi.

Mesajların soruşturmaya verilmesi, kamuoyunun hepsini tamamen göreceği anlamına gelmiyor.