Türkiye-Libya hidrokarbon anlaşmasına Yunanistan ve Mısır’dan tepki

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Çavuşoğlu, 3 Ekim'de Libyalı mevkidaşı Necla el Manguş ile bir araya geldi

22 dakika önce

Fransa’nın ardından Mısır ve Yunanistan da Pazar günü yaptıkları açıklamada Türkiye ile Libya arasında imzalanan hidrokarbon anlaşmasına tepki gösterdi.

Mısır ve Yunanistan dışişleri bakanları Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenledikleri basın toplantısında anlaşmanın ‘yasa dışı’ olduğunu öne sürdü.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, “Bu anlaşma Akdeniz’deki güvenliği ve istikrarı tehdit etmektedir” diyerek anlaşmaya karşı çıkmak için yasal çerçevede ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü ise Libya’da Tobruk'taki parlamento ve başkent Trablus'taki hükümete bağlı farklı kurumlar arasındaki bölünmüşlüğe dikkat çekerek Trablus yönetiminin böyle bir anlaşma imzalamaya yetkisi olmadığını aktardı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı ise daha önce yaptığı açıklamada bu anlaşmanın "uluslararası deniz hukukuna aykırı olduğunu" iddia etmişti.

AB sözcüsü Peter Stano da geçen hafta içi yaptığı açıklamada 2019 Türkiye-Libya Mutabakat Anlaşması'na işaret ederek, “2019 Türkiye-Libya Mutabakat Anlaşması üçüncü devletlerin egemenlik haklarını ihlal etmekte olup deniz hukukuna aykırıdır ve üçüncü devletler için herhangi bir hukuki sonuç doğuramaz” dedi.

Yeni yapılan hidrokarbon anlaşmasına dair detayların ortaya çıkması gerektiğini vurguladı.

Libya ve Türkiye arasındaki hidrokarbon anlaşması 2019’daki mutabakatın bir uzantısı olarak imzalanmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3 Ekim Pazartesi günü Libya’nın başkenti Trablus’a gerçekleştirdiği ziyarette Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığını açıklamıştı.

Çavuşoğlu, "Biraz önce imzaladığımız hidrokarbon anlaşması hem karada hem denizde ve yetki alanlarımızda kazan-kazan anlayışıyla Türk ile Libya firmalarının birlikte araştırma, sondaj gibi işbirliğine gitmesini hedefliyor" açıklamasında bulundu, ancak anlaşmanın detaylarına ilişkin net bir bilgi vermedi.

Türkiye ve Libya arasında 27 Kasım 2019'da imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırası, Doğu Akdeniz'deki diğer ülkelerin tepkisini çekmişti.

Hidrokarbon petrol ve doğalgazın ana bileşenlerinden biri.