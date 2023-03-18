Türkan Elçi'nin CHP'ye üye olmasına neden tepki gösteriliyor?

Kaynak, CHP

Yazan, Hatice Kamer

Unvan, Muhabir



Bildirdiği yer Diyarbakır

bir saat önce

Diyarbakır Barosu eski başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye oldu. Türkan Elçi, oğlu Arda Arin ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti merkezinde ziyaret etmiş ve yapılan görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu Türkan Elçi'ye parti rozetini taktı.

Üyeliğin kamuoyuna duyurulması sonrası ise Elçi’nin üyeliği konusunda sosyal medya üzerinden bir tartışma dönüyor.

Türkan Elçi, sosyal medyada kendisini hedef alan paylaşımlar konusunda bir açıklama yaptı ve “kişilik haklarına saygı duyulması” çağrısı yaptı.

Elçi Twitter paylaşımında, “Linç etmek yerine eleştiriyi yerinde ve dozunda yapabilmek için; letafet, nezaket, görgü, edep gibi insanı insan yapan özelliklere, belli bir entellektüel ve mental düzeye sahip olmayı, adabı muaşeret kurallarını da bilmeyi gerektirir aynı zamanda. Toplumun bazı kesimlerinin şiddet dilinden arınmaya, kişilik haklarına saygı duymayı öğrenmeye ihtiyacı var'' mesajı verdi.

Elçi’nin adaylığı nasıl tartışılıyor?

Halk TV'den İsmail Saymaz bir hafta önce sosyal medya hesabından Türkan Elçi'nin CHP listesinden Diyarbakır'da aday gösterileceğini iddia etmişti.

Türkan Elçi'ye takılan parti rozeti, CHP listesinden aday gösterileceği şeklinde yorumlandı.

Görüntülerin basına servis edilmesinin ardından, Türkan Elçi’nin CHP üyeliğini destekleyenler ve karşı çıkanlar arasında bir tartışma devam ediyor.

Kürtçe ve Türkçe paylaşımlarda Türkan Elçi'nin neden HDP'ye değil de CHP'ye üye olduğuna sorusu dile getiriliyor.

Yapılan paylaşımlar arasında Elçi’nin Diyarbakır'dan aday gösterilmesi olasılığının, “HDP'nin oylarını bölebileceğine” yönelik yorumlar da yer alıyor.

Tahir Elçi’nin öldürüldüğü dönemde başbakan olan Ahmet Davutoğlu, o dönem Diyarbakır'da yaptığı bir açıklamada 'Tahir Elçi cinayeti siyasi bir cinayettir' demişti. Diyarbakır Barosu, Tahir Elçi cinayeti davasında Davutoğlu'nun şahit olmasını istemiş ama mahkeme bunu reddetmişti. Türkan Elçi’ye yönelik eleştiriler arasında Millet İttifakı'nda Ahmet Davutoğlu ile aynı çatı altında siyaset yapabilecek olması da yer alıyor.

Türkan Elçi’nin CHP’ye üyeliğini destekleyen, Tahir Elçi'den bağımsız özgür bir birey, siyasetçi, kadın ve hukukçu olarak, istediği partiden aday olabileceğine yönelik paylaşımlar da yapıldı.

KAMER Vakfı başkanı Nebahat Akkoç da Elçi'yi tebrik eden bir paylaşım yaptı. Akkoç'un öğretmen eşi Zübeyir Akkoç, Eğitim Sen kurucularındandı ve o da 90'lı yıllarda Diyarbakır'da faili meçhul cinayete kurban gitmişti.

HDP bir değerlendirme yapmadı

Türkan Elçi'yi neden aday yapmadığı eleştirilerinin yöneltildiği HDP’den herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak parti kaynakları, HDP yönetiminin, Türkan Elçi'ye milletvekilliği adaylığı yapmadığını ve konunun gündeme gelmediğini kaydediyor.

Aynı kaynaklar herkesin istediği partiden adaylık tercih yapmasının doğal hakkı olduğuna işaret ediyor.

Türkan Elçi kimdir?

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Türkan Elçi 2015 yılında eşinin ölümünden aylar sonra bir anmada...

Diyarbakır’da doğan Türkan Elçi, ilk, orta ve lise öğrenimini Diyarbakır’da yaptı ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdikten sonra, eşinin ölümünün ardından Hukuk Fakültesini okudu, avukatlık belesini aldı ve Diyarbakır Barosuna bağlı serbest avukatlık yapıyor.

Tahir Elçi Vakfı Başkanı da olan Türkan Elçi'nin Mavi Karga adında bir de romanı var.