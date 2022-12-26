Kılıçdaroğlu: Erdoğan seçimi kaybedeceğini anlarsa, adaylıktan çekilebilir

Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, Ankara, BBC Türkçe



26 Aralık 2022, 16:44 +03 Güncelleme 33 dakika önce

Kaynak, CHP

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “seçilemeyeceğini anlarsa, adaylıktan çekilebileceğini” söyledi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan için, “ 'YSK adaylığımı onaylamadı, o yüzden aday olamıyorum' diyebilir” dedi.

Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yargı kararının ve Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın görevden alınmasının hukuksuz olduğunu söyledi.

CHP lideri, BBC Türkçe’nin de aralarında bulunduğu internet medyasından gazetecilerle buluştu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

'Kurtarıcı kral aramıyoruz, demokrasi arıyoruz'

Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayını belirlerken “oybirliği koşulu” arayıp aranmayacağı sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Aldığımız kararlar oy birliğiyle alınmıştır hep. Bir arkadaşımız yeniden değerlendirelim diyorsa hay hay diyoruz. Sonra hep uzlaştığımız metinler çıkıyor. Oy birliği mi, oy çokluğu mu hiç konuşulmadı" dedi.

Kılıçdaroğlu “ 'Bizim cumhurbaşkanı adayımızın nitelikleri şudur' dedik, kamuoyundan soru geldiği için. Altılı Masa’da bu konu hiç konuşulmadı. Sizler sürekli sorduğunuz için biz size yanıt vermek zorunda kalıyoruz. Altılı Masa’nın gündeminde bu konu hiç yok. 5 Ocak'ta hükümet programı ve yol haritası üzerinde çalışacağız" diye konuştu.

CHP lideri, hem Cumhur İttifakı'nın aday konusunda Altılı Masa'yı sıkıştırması hem de kamuoyunda da adayın belirlenmesi konusundaki beklentinin anımsatılması üzerine, “Bizi Erdoğan değil, medya sıkıştırıyor” yanıtını verdi.

Hükümet programı ve geçiş süreci konularında çalışmaların sürdüğünü kaydeden Kılıçdaroğlu, hedeflerini şöyle anlattı:

“Yüzde 100 uzlaşma sağlandıktan sonra da adayı belirleyeceğiz. Altı lider hep birlikte aynı şeyi söyleyeceğiz yani aramızda bir farklılık olmayacak. (Öncesinde adayı açıklamak) Erdoğan’ın eline koz vermek olur. Bir an evvel çıkıp biz söyleyelim ki, o da konuşsun. Biz her şeyi biliyoruz. Onun aklı bizde yok mu, var. Bu hiç görüşmüyoruz anlamında değil. Telefonla da, genel başkan yardımcıları da görüşüyor. Hükümet programı, yol haritası konusunda. Bir sefer gelip de dağılmıyorlar. Sistem kendi içinde çalışıyor.”

Bir gazetecinin, “aday açıklanmadıkça bunun halkta bir negatif etki yarattığını düşünüyor musunuz?” sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, medyayı kastederek, “Negatif etki yaratan sizsiniz. Biz değiliz. Sarayın medya üzerindeki baskısı. Biz onlara göre mi belirleyeceğiz adayımızı. Bizim adaydan çok daha önemlisi sistem. Ama biz kural istiyoruz. Biz kurtarıcı kral aramıyoruz, biz demokrasi arıyoruz” diye yanıt verdi.

'Akşener ile sorunumuz yok'

İYİ Parti ile CHP arasında bir gerginlik yaşandığı haberlerine atıfla, bu konuyu Meral Akşener ile görüşüp görüşmedikleri sorulduğunda, Kılıçdaroğlu “Herhangi bir sorunumuz yok sSayın Akşener’le. Görüşüyoruz tabii, kavga etmedik ki” yanıtını verdi.

CHP Lideri 5 Ocak’taki Altılı Masa toplantısında, masanın “hükümet programı” niteliğindeki ortak söylem komisyonunun çalışmasının kamuoyu ile paylaşılması sürecine ilişkin bir takvim vereceklerini, ayrıca geçiş sürecinin yol haritasına ilişkin çalışmaların süreceğini bildirdi.

'Akşener, İmamoğlu'na sahip çıktı'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na mahkeme tarafından ceza verildiği gün Saraçhane'de yapılan mitinge gidişi konusu da gündeme geldi.

Kılıçdaroğlu, Akşener'in İmamoğlu'na sahip çıktığını bunda bir sorun olmadığını söyledi.

“Sayın Akşener ve Ekrem Bey arasında zaten eski bir dostluk da var. Böyle bir olay karşısında Akşener’in oraya gitmesi bizim açımızdan hiçbir sorun yaratmaz. Niye sorun yaratsın ki? Orada bir tepkimiz de olmadı. Ekrem Bey’e sahip çıkıldı. Belediye başkanları arkadaşlarımız sadece CHP değil, Millet İttifakı’nın belediye başkanlarısınız diye mitinglerde söylüyorum. Sadece İstanbul’da değil, Adana’da da Mersin’de de söyledim. Her yerde ifade ettim.”

HDP ile ilgi kapatma davasını de değerlendiren Kılıçdaroğlu, siyasi partilerin kapatılmasını doğru bulmadıklarını, kapatmaya halkın karar verebileceğini ifade etti.

Yeni yurt dışı gezileri olup olmayacağı sorusuna ise Kılıçdaroğlu, yarım kalan Almanya gezisi dahil, “ortam uygun olduğunda” bu gezilere devam edeceğini, bir başka ülkeden de davet aldıklarını söyledi ancak bu ülkenin ismini açıklamadı.

İktidarın seçime giderken hakkındaki fezlekeyi gündeme alıp almayacağına ilişkin bir soru üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Çok sayıda fezleke var zaten. Biz grup olarak ‘Evet, yargılanırız’ ne olacak? İYİ Parti ile ilgili de gizli tanık vs. buldular. Benim fezlekemin, Adalet Bakanlığı’nın kabulü halinde de biz de el kaldırırız. Çekinecek halimiz yok. Meral Hanım’ın dokunulmazlığı yok zaten. Gizli tanık bularak onun üzerine yürüyorlar. Onun da çekinecek korkacak bir şeyi yok. O da aynı şekilde mücadelesini yapar.”

Kaynak, CHP

Erdoğan'a çağrı: Kurşun askerlerini geri çek, seçime gidelim

CHP lideri, Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı kararının seçimlerden önce kesinleşme olasılığı ve yeni soruşturma açılması halinde eylem planının ne olacağı sorusu üzerine ise Erdoğan’a “Seçimleri yenileyelim” çağrısı yaptı:

“Erdoğan’a şu çağrıyı yapıyorum. Eğer sen gerçekten millet iradesine ve demokrasiye inanıyorsan kurşun askerlerini geri çek. Etkilediğin yargıcından, bürokratına... Anayasayı değiştirelim, biz size destek vereceğiz. Yüreği varsa açıkça meydan okuyorum. İstanbul’daki belediye başkanlıklarında yeniden seçime gidelim. Hemen seçimleri yapalım. Aynı şeyi Yalova için de yapalım. Halen göreve başlatmıyorlar. Cumhuriyet tarihinde bir ilktir. Hukukun askıya alındığı, yargının işlemediği bir dönemdir. Tek güvencemiz milletimizin iradesidir. Sen de milletin iradesine güveniyorsan, gel seçimi yapalım.”

CHP lideri, bir başka soru üzerine de seçimleri yenileme teklifinin sadece İstanbul ve Yalova’yı kapsadığını vurguladı.

'Altı liderin göstereceği aday kazanacak'

Altılı Masa’nın dağılması gibi bir endişesi olmadığını belirten ve “Masanın dağılma şansı yok” diyen Kılıçdaroğlu, “Kendinizi kazanacak aday olarak görüyor musunuz?” sorusuna ise “Altı liderin göstereceği aday kazanacak. Sağduyuyla hareket edeceğiz ve bu aday kazanacak” karşılığını verdi.

Seçim ittifakı konusunun masada hiç görüşülmediğini, öncelikle hükümet programı ve yol haritası üzerinde uzlaşma arandığını kaydeden CHP lideri, hangi illerde birlikte, hangi illerde ayrı ayrı seçime girileceği konusunda çalışma yapmak üzere bir komisyon kurulacağını ifade etti.

Altılı Masa’da aday üzerinde uzlaşma olmaması halinde “çoklu aday” seçeneğinin gündemde olup olmadığı sorusuna Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi:

“Masa’da görüşülmedi ama her olasılık olabilir. Benim düşüncem, tek adayla seçime gitmek ve seçimi almak lazım. Bu çok doğal. Tartışılabilir. Altılı Masa’da hiç gündeme gelmedi. Şimdi bir şey söylersem, bu diğer genel başkanların iradesine ipotek koymak olacak.”

'Nisan başına kadar erken seçime evet deriz'

Kılıçdaroğlu’na, iktidarın erken seçimi Meclis gündemine getirmesi halinde nasıl tutum izleyecekleri de soruldu.

CHP lideri, bu konuda Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın önceki açıklamalarını anımsattı.

Öztrak da yeni seçim yasasının yürürlük tarihi öncesini işaret ederek, “Nisan başına kadar yapılacak seçimi erken seçim görür, "Evet" deriz. O tarihten sonra yapılacak seçim, tamamen AK Parti’nin siyaset mühendisliğinin sonucu olacak bir seçimdir. O zaman kendi göbeklerini kendi kessinler” diye konuştu.

"AKP, 6 Nisan sonrası için bir seçim tarihi ile Meclis’e gelirse, 'Hayır' oyu mu vereceksiniz?” sorusuna da Kılıçdaroğlu, “Açıkça söyledik zaten. Biz kendi irademizi söyledik. Açık ve net söyledik. Öbür türlü, beyefendinin kendi seçimi olacak” yanıtı verdi.

Kılıçdaroğlu, başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliği konusundaki tutumlarını ise hem parti içinde, hem de Altılı Masa’da görüşeceklerini ve ona göre karar vereceklerini söyledi:

“Kendi kalemize gol attığımız gibi bir düşünce asla söz konusu değil. Verdiğimiz kanun teklifi gayet açık. Kadının kılık kıyafeti siyasetçiler tarafından belirlenemez. Verdiğimiz kanun teklifinde gayet açık.

"Bu kanun teklifi 1935 yılında CHP kurultayında alınan kararın paraleli bir kanun teklifidir. Bunu Erdoğan yeniden başörtüsünü istismar edecek bir sürece sokmak istiyor, ona izin vermeyeceğiz.”

Kaynak, CHP

'Kaybedeceğini anlarsa, seçime girmeyebilir'

Seçimlere dönük planlarını bütün olasılıkları dikkate alarak yaptıklarını belirten Kılıçdaroğlu, hem parlamento hem de cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaklarını söyledi.

Erdoğan’ın da parlamento seçimini kaybedeceğini gördüğünü kaydeden Kılıçdaroğlu, Erdoğan ile ilgili önemli bir iddiayı da dile getirdi:

“Erdoğan da görüyor, parlamentodaki çoğunluğunu kaybedeceğini. Onun bütün hedefi cumhurbaşkanlığı… Onu da kaybedecek. Erdoğan, seçimi kaybedeceğine dair inancını kaybederse, seçime bile girmeyebilir.

"Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) arzu ettiği kararı çıkarabilir. (…). Kaybettiğini anladığı an, 'ben seçime girecektim ama YSK izin vermedi' diyecek. Adaylık sürecinin öncesinde bakacak. Yüzde 100 kaybettiğini gördüğünde aday olmayacaktır. Bunu sadece ben değil, yakın çevresi de dillendiriyor.”

'Sayın Demirtaş'ın söylemlerini dikkatle izliyoruz'

Anayasa Mahkemesi, Dezenformasyon Yasası ile ilgili CHP’nin başvurusunu Perşembe günü inceleyecek.

Kılıçdaroğlu, bu konuda AYM’ye bir çağrısının olup olmadığı sorusuna, “Yüksek mahkemenin demokratik standartlarla ilgili davalara, insan hakkı ihlallerine öncelik vermesi lazım. Öncelik vermiyorsa o zaman görevini yapmıyor demektir” karşılığını verdi.

Kılıçdaroğlu, Meclis’ten Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) yolsuzluk yapanlar hakkında soruşturma ve kovuşturma yapamayacağına dair bir yasa geçtiğini anımsatarak, “Aklın alacağı şey değil. Bu konuda da şimdi bir mektup hazırlıyorum, AYM Başkanlığı’na gönderilmek üzere” dedi.

CHP lideri daha sonra bu mektubu kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti.

Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayının seçilmesi için HDP’nin oylarının öneminin anımsatılması üzerine de Kılıçdaroğlu, “Çıtayı demokrasi üzerine oturtursak bir sorun olmaz. Demokrasiden yana olanlar gelip oy verecekler. Bizim kralımız çok iyi, diyenler de gidip öbür tarafa oy verebilirler” dedi.