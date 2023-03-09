Rusya'dan Ukrayna'da son haftaların en yoğun hava saldırıları: Kiev'de halka sığınaklarda kalma çağrısı yapıldı

45 dakika önce

Rusya, Ukrayna'da son haftaların en yoğun hava saldırılarını düzenledi. Saldırılarda özellikle başkent Kiev, Harkov, Lviv ve Odessa hedef alındı. Kiev'in büyük bölümüne elektrik verilemiyor. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, halka sığınaklarda kalma çağrısı yaptı.

Harkov ve Odessa'da binalar ve altyapı tesisleri vuruldu, çeşitli bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, "Düşman, Ukraynalıları yeniden korkutmak için 81 füze attı ve sefil taktiklerine geri dönmüş oldu. İşgalciler ancak sivilleri korkutabiliyor" dedi.