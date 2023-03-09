Rusya'dan Ukrayna'da son haftaların en yoğun hava saldırıları: Kiev'de halka sığınaklarda kalma çağrısı yapıldı
Rusya, Ukrayna'da son haftaların en yoğun hava saldırılarını düzenledi. Saldırılarda özellikle başkent Kiev, Harkov, Lviv ve Odessa hedef alındı. Kiev'in büyük bölümüne elektrik verilemiyor. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, halka sığınaklarda kalma çağrısı yaptı.
Hava saldırılarında en az 6 kişi öldü.
Saldırılarda Ukrayna genelinde 27 bölgeden en az 10'unun hedef alındığı sanılıyor.
Harkov ve Odessa'da binalar ve altyapı tesisleri vuruldu, çeşitli bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı.
Başkent Kiev'e yönelik hava saldırılarının ardından acil servis ekipleri, şehrin batısında ve güneyinde elektrik kesintisi yaşanan yerlerde çalışmalarını sürdürüyor.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, "Düşman, Ukraynalıları yeniden korkutmak için 81 füze attı ve sefil taktiklerine geri dönmüş oldu. İşgalciler ancak sivilleri korkutabiliyor" dedi.
Rusya'nın son hava saldırıları sonrası Avrupa'nın en büyük nükleer güç santrali Zaporijya'da da enerji hattı kesildi.
Santralin dizel jeneratörlerle çalıştırıldığı bildiriliyor.
Zaporijya Nükleer Santrali, geçen yılın Mart ayından bu yana Rusya'nın işgali altında.
Ancak tesis Ukraynalı teknisyenler tarafından işletiliyor.
Ukrayna'nın nükleer enerji operatörü Energoatom, "Saldırının ardından işgal altındaki Zaporijya Nükleer Santrali ile Ukrayna elektrik sistemi arasındaki son bağlantının kesildiğini" açıkladı.