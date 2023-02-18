Finlandiya Başbakanı Marin: NATO'ya İsveç ile birlikte katılmak istiyoruz

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Finlandiye lideri Sanna Marin (solda), Münih Güvenlik Konferansı'nda AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile birlikte bir konuşma gerçekleştirdi

bir saat önce

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, ülkesinin NATO üyeliğinin İsveç'le aynı anda gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.

Almanya’da yapılan Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan Marin, iki ülkenin üyelik başvurularını henüz kabul etmeyen Türkiye ve Macaristan’a konuyla ilgili açık bir mesaj gönderdiklerini belirtti.

Türkiye İsveç yönetimi ile yaşanan Kuran yakma gerginliğinin ardından iki ülkenin üyelik başvurularını ayrı ayrı ele alabileceğine dair güçlü sinyaller verirken, İsveç'in aksine Finlandiya’nın NATO üyeliği konusunda yeşil ışık yakmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ocak ayı sonunda yaptığı bir açıklamada, “Biz icabında Finlandiya'yla ilgili farklı bir mesaj verebiliriz. Finlandiya'yla ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak. Ama Finlandiya da aynı yanlışı yapmaması lazım” demişti.

Finlandiya lideri Marin ise İsveç’le birlikte aynı anda üye olmak istemelerindeki gerekçenin yalnızca iyi birer komşu olmaları nedeniyle olmadığını vurgulayarak, “Bu çok somut konularla da ilgili. NATO'nun kuzeydeki güvenlik planlaması bizim çıkarımıza. Ancak Finlandiya ve İsveç'in aynı anda katılması da NATO'nun çıkarına” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de yaşanan deprem felaketleri nedeniyle Perşembe günü Ankara’ya bir ziyaret gerçekleştiren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın başvurularını onaylama zamanının geldiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı basın toplantısında konuşan Stoltenberg, “Asıl mesele üyeliklerinin birlikte onaylanması değil. Asıl mesele mümkün olan en kısa sürede onaylanması” dedi.

Çavuşoğlu ise Erdoğan’ın daha önce yansıttığı tutumu devam ettirerek, “Finlandiya'nın NATO üyelik sürecini İsveç'ten ayrı değerlendirebiliriz” diye konuştu.

İki Kuzey Avrupa ülkesi, Rusya’nın Ukrayna’ya işgalinden sonra tarafsızlık politikalarından vazgeçerek NATO’ya resmi üyelik başvurusunda bulundu.

Ankara, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusunu kabul etmek için "terör örgütü üyesi" olarak nitelendirdiği kişilerin Türkiye'ye iadesini önemli bir koşul olarak görüyor.

İsveç ile NATO üyeliği meselesinde başlayan diyalog, ardından Stockholm’de Erdoğan posterlerinin hedef alındığı PKK sempatizanları tarafından yapılan protestolarla birlikte gerilimli bir hal almıştı.

Ardından Türk büyükelçiliği yakınlarında Kuran yakma eyleminin yapılması, Ankara’nın büyük tepkilerine neden olmuştu. Bunun üzerine Erdoğan, Stockholm'ün NATO üyelik başvurusuna kırmızı bir çizgi çekerek, destek verilmeyeceğini söylemişti.

Türkiye, İsveçli yetkilileri, aşırı sağcı görüşleriyle bilinen siyasetçi Rasmus Paludan’ın Kuran yakma eylemini engellememekle suçluyor.

Finlandiya ve İsveç’in üyelik başvuruları, 30 üyeli birlik içerisinde yalnızca Türkiye ve Macaristan tarafından onaylanmadı.