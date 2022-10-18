Erdoğan’dan AKP’ye, madenci ailelerine maaş ve nakdi destek için yasal düzenleme talimatı

38 dakika önce

A﻿yşe Sayın | Ankara

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, C﻿umhurbaşkanı Erdoğan patlamanın ardından Bartın'a gitmişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, Bartın Amasra’daki maden kazasında yaşamını yitiren işçilerin ailelerine mali destek için parti grubuna “yasal düzenleme” hazırlığı yapılması için talimat verdi.

Bu kapsamda, maden kazasında yaşamını işçilerin yitirenlerin eş, çocuk veya evli olmayanların anne babalarına maaş bağlanması ve nakdi destek sağlanması için yasal düzenleme yapılması kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanan AKP MKYK’da, ana gündem maddesi, geçen Cuma günü Türkiye Taşkömürü İşletmesi Amasra Müessesi’nde patlama sonucu 41 işçinin yaşamını yitirdiği maden kazası oldu.

Edinilen bilgiye göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MKYK üyelerine bilgi verdi.

Patlamanın nedenine ilişkin araştırmanın sürdüğünü anlatan Dönmez, savcıların da adli açıdan soruşturmayı sürdürdüğü bilgisini paylaştı.

Erdoğan, mali destek paketi talimatı verdi

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maden kazasında yaşamını yitirenlerin aileleri için bir “mali destek paketi” hazırlanması ve bunun için de yasal düzenleme yapılması istediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, kıdemlerine bakılmaksızın işçilerin ailelere kalıcı maaş bağlanmasına yönelik bir düzenleme yapılmasını istedi.

Bu kapsamda, kazada yaşamını yitiren madencilerin varsa eş veya çocukları, yoksa anne ve babalarına kalıcı iş kazası nedeniyle ölüm maaşı bağlanmasına dönük yasal düzenleme yapılması kararlaştırıldı.

Ayrıca kazada yaşamını yitirenlerin ailelerine toplam 1 milyon 500 bin lira dolayında nakdi yardım desteği verilmesi benimsendi.

Bazı AKP kurmayları, 2014’deki maden kazasının ardından da yaşamını yitiren işçilerin ailelerine mali destek için geçici düzenleme yapıldığını belirterek, yasal düzenleme ile bundan sonra maden kazalarında yaşamını yitirenlerin yakınlarına kalıcı maaş bağlanması yolunun da açılabileceğini ifade ediyorlar.

Toplantıda, yaşamını yitiren işçilerin ailelerine yönelik “mali destek paketi” ve kalıcı maaş bağlanmasına dönük yasal düzenleme için de parti içinde çalışma yapmak üzere Genel Başkanvekili Binali Yıldırım başkanlığında bir komisyon kuruldu.

Komisyon’da AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile Genel Başkan Yardımcıları Jülide Sarıeroğlu ile Vedat Demiröz yer alacak.

Kaynak, Getty Images

Torba teklife eklenebilir

Erdoğan’ın, “Bir an önce toplanın ve bu konuyu çözün” talimatı verdiği komisyonun çalışmayı hızla tamamlaması bekleniyor.

Zaman kaybetmemek için de ayrı bir yasa teklifi yerine, madenci aileleriyle ilgili düzenlemenin, TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta görüşülecek olan, mali konularda önemli düzenlemeler içeren torba yasa teklifine, önergeyle eklenebileceği belirtiliyor.

Meclis’te komisyon kurulacak

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, bugün de TBMM Genel Kurulu’nda, Amasra’daki maden kazası ile ilgili bilgi verecek.

AKP grubu ise maden kazalarına karşı alınacak önlemlere ilişkin Meclis Araştırma önergesi verecek.