Rusya'dan Ukrayna'da birçok kente füze saldırıları: Ukrayna ordusu, 'Füzelerin çoğunu imha ettik' diyor

Kaynak, SERHIY LYSAK

bir saat önce

Rusya, Ukrayna'da bazı kentleri üç gün içinde ikinci kez füzelerle vurdu. Sabaha karşı düzenlenen saldırılarda Herson'da bir kişi öldü. Dinyeper bölgesinde ise üçü çocuk 25 kişi yaralandı.

Ukrayna ordusu, 18 füzeden 15'inin hava kuvvetleri tarafından havada etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ordunun açıklamasında başkent Kiev'e atılan tüm füzelerin havada vurulduğu belirtildi. Saldırılar nedeniyle tüm ülkede hava saldırısı sirenleri çalındı.

Doğu Dinyeper bölgesindeki Pavlohrad kentinde, Ukrayna'nın Rus birliklerine karşı düzenlemesi beklenen karşı saldırı öncesinde bir silah deposunun hedef alındığı öne sürüldü.

Rusya'nın işgal ettiği bölgeler için atadığı yetkililerden Vladimir Rogov, Telegram hesabında kentin demiryolları altyapısı ve yakıt depolarının da vurulduğunu yazdı.

Ukraynalı yetkililer ise kentte sivil yerleşimlerin hedef alındığını duyurdu.

Bu yetkililere göre saldırılarda 19 apartman, 25 ev, altı okul ve kreşle beş dükkan hasar gördü. Bölgedeki bir Ukraynalı askeri yetkili, "Trajik bir gece ve sabah yaşandı" dedi.

Ukraynalı yetkililer, kısmen Rusya'nın kontrolünde Herson bölgesine ise 39 füze saldırısı düzenlendiğini söyledi.

Saldırılarda karada konuşlu silahların yanı sıra silahlı insansız hava araçları ve savaş uçakları da kullanıldı.

Kaynak, Reuters

Üç gün önce birçok kenti hedef alan benzer saldırılarda Uman'da 23 kişi hayatını kaybetmişti.

Rus ordusu Cuma günü Ukrayna yedek birliklerini hedef aldığını açıklamıştı.

Ukrayna ordusu son dönemde Batılı ülkelerin sağladığı teçhizatla hava savunma sistemlerini güçlendirmeye başladı.

Rus yetkililer, Pazar günü Ukrayna ordusunun hava saldırısında bir sınır köyünde dört kişinin öldüğünü duyurdu.

Bu arada, bir Ukraynalı yetkili ordunun aylardır kuşatma altında olan Bahmut'ta Rus birliklerinin bazı mevzilerden püskürtüldüğünü söyledi.