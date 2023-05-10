Goldman Sachs kadınlara daha az maaş verdiği gerekçesiyle 215 milyon dolar tazminat ödeyecek

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19 dakika önce

ABD merkezli Goldman Sachs bankası, kadın çalışanlarına daha az maaş ödediği ve daha az fırsat sunduğu iddiaları sonrası, ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle 215 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

2 bin 800 kadın çalışanın dahil olduğu yargı süreci uzun zamandır sürüyordu, davanın gelecek ay görülmeye başlanması bekleniyordu.

Kurum, dışarıdan uzmanlarla ödeme ve atama sistemlerinin incelenmesi için mahkeme dışında anlaşmaya gitti.

Davanın taraflarından olan Shanna Orlich, 13 yıldır bu amaca hizmet etmekten gurur duyduğunu ve bu anlaşmanın başka kadınlara yardımcı olmasını umduğunu dile getirdi.

Goldman Sachs, 2010 yılından beri bankayı “erkekler kulübü” olarak suçlayan kadınların yasal talepleriyle karşı karşıyaydı.

Kadın yöneticilere erkeklerden yüzde 20 daha az maaş verildiği ve kurumun cinsel tacize göz yumduğu öne sürülüyor.

Goldman Sachs, kadın yönetici sayısını artırmayı ve 2025 yılına kadar başkan yardımcılarının yüzde 40’ının kadın olmasını amaçladığını açıkladı.

Şu an kurumda çalışan partnerlerin ve yöneticilerin yüzde 29’u kadın.

Kurumun 2002 yılı itibarıyla yatırım bankacılığı, yatırım yönetimi ve menkul kıymetler bölümünde çalışan kadınlara anlaşma kapsamında para verilebilir.

İngiltere’de Goldman Sachs cinsiyete göre ne kadar para verdiğini hükümete açıklamak zorunda.

İngiltere’de kadın ve erkek arasındaki maaş eşitsizliğinin oranı ortalama yüzde 9,4 iken bu veri Goldman Sachs’ta yüzde 20 ile ortalamanın çok daha üzerinde.