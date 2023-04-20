Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir ay hiçbir konuttan doğalgaz ücreti alınmayacak

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21 Nisan 2023 Güncelleme bir saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak Filyos’ta Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni’nde, Türkiye’deki tüm konutlara bir ay boyunca ücretsiz doğalgaz verileceğini açıkladı.

Erdoğan ayrıca bir yıl boyunca ortalama bir konutun sıcak su ve ocak kullanımı ihtiyacını karşılamaya yeteceği hesaplanan aylık 25 metreküplük doğalgaz kullanımının da bir yıl boyunca ücretsiz olacağını söyledi:

“Bu aynı zamanda önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak pek çok hanenin neredeyse hiç doğal gaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor.”

Sakarya Sahası'ndan ilk etapta günde 10 milyon metreküp doğalgaz üretildiğini söyleyen Erdoğan, “Açacağımız yeni kuyularla birlikte ilerleyen süreçte günde 40 milyon metre küp gaz çıkartacağız” dedi ve ekledi:

“Yaklaşık 10 bin personelin ve 50 geminin geceli gündüzlü çalışmasıyla ortaya çıkan bu başarının gururu milletimizin tamamına aittir.

"Dünyanın diğer yerlerinde 6-7 yıl süren keşfedilen gazı kullanılabilir hale getirme süresini biz bu tempoyla 3 yılın altına indirdik.”

Erdoğan, üretimin tam kapasiteye çıkmasıyla birlikte Türkiye’nin yıllık ihtiyacının yaklaşık yüzde 30’unun buradan karşılanacağını paylaştı:

“Sadece ülkemizin doğal gazda dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltmakla kalmıyor, Filyos ve Zonguldak bölgesini önemli bir enerji üssü haline getiriyoruz.”

Filyos’un 175 kilometre açığındaki Sakarya Gaz Sahası’nda bulunan rezervin miktarı önce 320 milyar metreküp olarak hesaplanmış, ardından yapılan çalışmalar sonucu 652 milyar metreküpe yükselmişti.

Türkiye ve komşu ülkelerinde son dönemde doğalgaz konusunda önemli gelişmeler yaşandı.

AB ülkelerinin Rusya’dan gaz almayı bırakmasıyla birlikte Azerbaycan, Türkiye üzerinden Avrupa’ya daha fazla gaz göndermeye başladı.

14 Aralık’ta Türkmenistan’da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi’nde Türkmenistan gazının da aynı rotayla Türkiye üzerinden Avrupa’ya gönderilmesi için çalışma yapılması kararlaştırıldı.

Doğu Akdeniz’de ise Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında anlaşmazlık bulunan bölgelerde sondaj çalışmaları dönem dönem gerilimi artırdı.