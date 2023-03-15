Deprem bölgesinde sel felaketi: Şanlıurfa ve Adıyaman'da 5 kişi hayatını kaybetti

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Şanlıurfa

15 Mart 2023, 12:45 +03 Güncelleme 17 dakika önce

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'da etkili olan sağanak yağış sele dönüştü.

Şanlıurfa'da 4, Adıyaman'da 1 kişi hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da 6, Adıyaman'da 4 kişi kayboldu.

Adıyaman Valisi Numan Hatipoğlu, Tut ilçesinde bir bahçede konteynerin suya kapıldığını, arama kurtarma çalışmalarının 150'ye yakın kişiyle devam ettiğini söyledi.

Adıyaman'da incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinde hayatını kaybedenler arasında 1,5 yaşında bir çocuğun da olduğunu söyledi.

Bakan Soylu, ''Şu anda 25 kilometrelik bir bantta 163 kişilik 10 ekip arama kurtarma yapıyor, dalgıçlar da var. Ama hava ve koşullar çok imkan vermiyor.'' dedi.

Demirören Haber Ajansı'na göre Şanlıurfa’da dün akşam başlayan sağanak yağışın sele dönüşmesi nedeniyle kentte çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı, ekili tarlalara zarar gördü.

Habertürk televizyonuna konuşan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kaybolanlardan ikisinin itfaiye erleri olduğunu, 2 evde polis dalgıçlarının çalışma yürüttüğünü açıkladı.

Kent merkezindeki Abide Kavşağı'nın altında araçlarıyla ilerlemeye çalışanlar ile itfaiye ekibinin de aralarında bulunduğu 6 kişinin sel sularına kapıldığını bildiriliyor.

Şanlıurfalılar su basan evlerini kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalışıyor.

DHA'nın geçtiği görüntülerde, Şanlıurfa kent merkezinde de çok sayıda aracın sulara kapıldığı görülüyor.

Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni su basarken, kentte eğitime bir gün ara verildi.

Şanlıurfa Valiliği kentteki bazı bölgelerde zemin ve bodrum katlarda yaşayanlar için uyarı yayımladı.

Şanlıurfa Valisi Ayhan, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) katıldığı toplantıda, "Şanlıurfa son yılların en yoğun yağışını aldı, bugün de bekliyoruz" dedi ve sözlerine devam etti:

"Urfa'nın yıllık yağış ortalaması 450 kilogram, sadece iki gündeki toplam yağış miktarı neredeyse 150 kilogram. Bunun da yansımaları oldu, gerek trafik akışısın etkilenmesi, bodrum katlarının su altında kalması, bazı kamu kurum ve kuruşlarının etkilenmesi çiftçilerimizin etkilenmesi."

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Malatya'da depremzedelerin çadırları yağıştan etkilendi

Malatya'da etkili olan sağanak yağışın ise Battalgazi, Yeşilyurt, Doğanşehir, Kale ve Pütürge ilçeleri ile kent merkezinde kısmen sele dönüştüğü bildirildi.

DHA'ya göre yağış nedeniyle depremzedelerin kaldığı bazı çadırlar, ev ve iş yerlerini su bastı.