Türkiye üç bant bilardoda yeniden Dünya Şampiyonu oldu

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Semih Saygıner (solda) ve Tayfun Taşdemir

bir saat önce

Türkiye milli takımı, Almanya'da düzenlenen Milli Takımlar Üç Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda üst üste üçüncü kez Dünya Şampiyonu oldu.

Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir'den oluşan milli takım finalde İsveç'i yendi.

Bu, Türkiye'nin üç bant bilardoda yedinci dünya şampiyonluğu oldu.

Viersen kentindeki şampiyonada 16 ülke yarıştı.

Türkiye Milli Takımı sırasıyla ABD, Yunanistan ve Japonya ile karşılaştı.

ABD ve Japonya’yı yenen, Yunanistan ile berabere kalan Saygıner ve Taşdemir, çeyrek finalde Yunanistan’ı, yarı finalde de Hollanda’yı eleyerek finalde İsveçli rakipleriyle karşı karşıya geldiler.

Semih Saygıner Torbjörn Blomdahl’ı, Tayfun Taşdemir de Michael Nilsson’u aynı skorlarla 40-29 mağlup ederek dünya şampiyonu oldular.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da milli takımı tebrik etti.