Çinli teknoloji devi Alibaba, yapay zeka sohbet robotuyla ChatGPT’ye rakip olacak

48 dakika önce

Peter Hoskins | BBC Ekonomi Muhabiri

Kaynak, Reuters

Çinli teknoloji devi Alibaba, ChatGPT benzeri bir yapay zeka ürününü piyasaya süreceğini açıkladı. Alibaba, Tongyi Qianwen adlı sohbet robotunun, “yakın gelecekte” şirketin sunduğu hizmetlere entegre edileceğini belirtti; buna dair net bir takvim açıklamadı.

Tongyi Qianwen, Çince’de “binlerce soru sorarak bir yanıta ulaşmaya çalışmak” anlamına geliyor.

Son aylarda pek çok teknoloji şirketi, geliştirdikleri üretken yapay zeka sohbet robotlarını kullanıma açtı.

Alibaba ChatGPT tarzı bir yapay zeka üzerine çalıştığını bu yılın başlarında açıklamıştı.

Şirketin yöneticisi Daniel Zhang, “Üretken yapay zeka ve bulut bilişimin olanak sağladığı teknolojik bir dönüm noktasındayız” dedi.

Yapay zekanın Çincenin yanı sıra İngilizce de hizmet verebildiği ve ilk olarak Alibaba’nın işyerlerindeki yazışmalar için geliştirdiği DingTalk adı uygulamaya entegre edileceği açıklandı.

Tongyi Qianwen başlangıçta toplantılarda konuşulanları yazılı not haline getirme, e-posta yazma ve ticari teklif taslakları hazırlama gibi görevleri yerine getirecek.

Yapay zeka daha sonra Amazon’un Alexa’sına benzeyen Alibaba’nın akıllı hoparlörü Tmall Genie’ye de eklenecek.

Yapay zekaya ilgi artıyor

Microsoft’un da desteklediği OpenAI’ın, Kasım ayında ChatGPT adlı yapay zeka sohbet robotunu kamuoyuyla paylaşmasının ardından üretken yapay zekaya ilgi artmaya başladı.

Bu tip yapay zeka uygulamaları, geçmişe ait verilerden beslenerek, insanların yarattıklarından ayırt edilmesi mümkün olmayan içerikler üretebiliyor.

Microsoft’un geliştirmek için milyarlarca dolar harcadığı bu teknoloji Şubat’ta şirketin arama motoru Bing’e de eklendi.

Sırada Excel, Word, PowerPoint ve Outlook uygulamalarına entegre olması var.

Google ve Çinli teknoloji şirketi Baidu da benzer yapay zeka robotlarını duyurdu.

Çin’in internet düzenleme kuruluşu da bugün üretken yapay zekaları düzenlemek için bir taslak yayımladı.

Taslak düzenlemeye göre şirketler, yapay zekayı geliştirmek için kullandıkları verilerin tutarlılığından sorumlu olacak.

Halkın 10 Mayıs’a kadar bu taslakla ilgili görüş bildirme imkanı bulunuyor.

Geçen ay teknoloji sektöründen üst düzey bir grup kişi, insanlığa yönelik tehdit oluşturabileceği gerekçesiyle, güçlü yapay zeka sistemlerinin eğitilmesinin durdurulmasını talep etmişti.

Bu açık mektubu imzalayanlar arasında Twitter’ın sahibi Elon Musk ve Apple’ın kurucusu Steve Wozniak da vardı.

İmzacılar, yapay zeka geliştirme yarışının kontrolden çıktığını savunurken bunun yaratabileceği risklerin büyük olduğunu belirtmişti.

Öte yandan yatırım bankası Goldman Sachs’ın yeni hazırladığı bir rapora göre yapay zeka, 300 milyon kişinin işini elinden alabilir.