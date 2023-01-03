Pele son yolculuğuna uğurlanıyor

Kaynak, Reuters

3 Ocak 2023, 13:03 +03 Güncelleme 8 dakika önce

Brezilyalı futbol efsanesi Pele’nin cenazesi binlerce hayranı tarafından yıllarca formasını giydiği Santos’un stadyumunda gece boyu ziyaret edildi.

Sao Paulo’daki Urbano Caldeira Stadyumu’nun ortasındaki bir platforma yerleştirilen Pele’nin naaşını görmeye gelen futbolseverler, stadyum çevresinde uzun kuyruklar oluşturdu.

3 kez Dünya Kupası’nı kazanan tek futbolcu olan Pele, 29 Aralık’ta 82 yaşında öldü. Pele bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Pele’nin naaşı TSİ 15.00’te stadyum zemininden kaldırılarak defnedileceği Memorial Necropole Ecumenica isimli dikey mimarideki anıt mezara resmi geçit töreniyle götürülecek.

Cenaze 32 katlı binanın dokuzuncu katındaki aile kabristanına konulacak.

Törene Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva’nın da katılması bekleniyor.

Ayrıca resmi ziyaretler kapsamında Brezilya’da olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da törene katılacak.

Brezilya hükümeti Pele’nin ölümü sonrası üç günlük ulusal yas ilan etmişti.

Cenaze töreni için Brezilya’da olan FIFA Başkanı Gianni Infantino, “Her ülkeden, stadyumlarından birine Pele ismini vermelerini isteyeceğiz” dedi.

‘Bir daha onun gibisi gelmeyecek’

Pazartesi sabaha karşı büyük sevgi gösterileri eşliğinde stadyuma getirilen Pele’nin cenazesi, yerel saatle 10.00’dan itibaren halkın ziyaretine açıldı.

Cenazeyi görmek isteyen hayranları stadyum çevresinde büyük kuyruklar oluşturdu. Bazı taraftarlar geceden itibaren beklemeye başladı.

Brezilyalı eski milli futbolcu Ze Roberto ve Pele’nin oğlu Edinho tabutun stadyuma taşınmasına yardım etti. Brezilyalı futbolcular Neymar ve Vinicius Junior ile birlikte İspanyol futbol kulübü Real Madrid de çelenk gönderdi.

Fotoğraf altı yazısı, Beatrice, Pele'nin naaşını görebilmek için üç saatten fazla bir süre sırada bekledi

Stadyuma gelen taraftarlardan birisi de eşiyle birlikte Sao Paulo eyaletinin bir diğer şehri Soracaba’dan Santos’a gelen Beatrice idi. Kuyrukta iki saatten fazla beklediler.

BBC’ye konuşan 56 yaşındaki Beatrice , “Ona son bir kez saygımı göstermek için buradayım” dedi.

Pele’nin Brezilyalılar için futbol dışında ne anlama geldiği sorulduğunda ise Beatrice, efsane futbolcunun modern Brezilya’nın oluşumuna yardım ettiğini, bunu da futbol dünyasını siyah Brezilyalılara açarak toplumudaki ırkçı standartları yıkarak yaptığını söyledi.

Fotoğraf altı yazısı, Wilson Genio, 13 yaşındaki oğlu Miguel ile birlikte Pele'ye veda etmeye geldi.

13 yaşındaki oğlu Miguel ile Wilson Genio da stadyum etrafında bekleyenlerdendi. Wilson Genio’nun bir elinde beyaz güller, diğer elinde ise Pele’nin kendisi tarafından imzalanmış aile yadigarı bir Santos Futbol Kulübü bayrağı bulunuyordu.

Naaşı stadyuma taşıyan cenaze arabasını yol boyunca takip ettiğini söyleyen Wilson Genio, “Belki bin, belki iki bin sene geçecek ama bir daha Pele gibisi gelmeyecek. O eşsiz bir efsane” dedi.

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‘Bütün şehir stada akın etti’

BBC muhabiri Frances Mao, Santos

Santos yaklaşık 30 derece sıcaklıkla kavruluyor. Ancak yine de tüm şehir Vila Belmiro Stadyumu’nun kalbinde yatan Pele’nin cenazesini görmek için buraya akın etti.

Bazen bir Meksika bayrağı ile bazen bir Hollanda rozetiyle, dünyanın pek çok yerinden gelen insanları görüyorum.

Tepemizde uçan birkaç haberci helikopteri var. İnsanlar ya beyaz üzerine siyah çizgili Santos Futbol Kulübü formalarıyla ya da Brezilya milli takım formalarıyla buraya geliyor.

Pele'nin sesi stadyumdaki tribünlerde yankılanıyor. “Mirasım” anlamına gelen 2006 yılında yapılmış "Meu Legado" şarkısı tekrar tekrar çalıyor.

Stadyumun etrafında sokaklar boyu, kilometrelerce uzanan kuyruklar var. Güneşin alnında iki saat bekliyor insanlar.

Erkekler başlarını bandana gibi dolamak için formalarını çıkarıyor. Bazıları da ellerindeki gazetelerle kendilerini yelliyor. Bazılarında şapkalar, bazılarında şemsiyeler ama herkeste sonsuz bir taziye ve saygı vardı.

Bazen bir Meksika bayrağı dalgalanıyor. Bazense Pele tezahüratları. Ama insanlar vedalaşma sırasının kendilerine gelmeleri için son derece sabırlı.

Kaynak, Rex Features

Kaynak, Reuters

Kaynak, Reuters

Kaynak, Rex Features Fotoğraf altı yazısı, FIFA Başkanı Gianni Infantino da cenazeyi ziyaret etti