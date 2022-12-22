Covid-19: Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Çin'de hastaneler dolmaya başladı
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Çin’de artan Covid vakaları nedeniyle, hastanelerin dolmaya başladığını açıkladı.
WHO’nun Acil Durum Direktörü Dr. Michael Ryan, Çinli yetkililerin vaka sayısını görece düşük açıklamasına rağmen yoğun bakım servislerinde yoğunluk yaşandığını söyledi.
Dr. Ryan, “Haftalardır, yüksek derecede bulaşıcı olan bu virüsü sadece kamu sağlığı önlemleri ve sosyal tedbirlerle tamamen durdurmanın çok zor olacağını söylüyoruz” dedi.
WHO Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus da haftalık basın toplantısında Çin’de yaşananlardan “çok kaygı duyduğunu” söyledi.
Ghebreyesus, Çin’den salgının boyutu, hastanelerdeki hasta kabul sayısı ve yoğun bakım gerektiren vakalara ilişkin ayrıntılı veriler yayımlanmasını istedi.
Dr. Ryan da toplantıda ”çıkış stratejisinde yolun aşıdan geçtiğini” söyledi.
Çin’in geliştirdiği aşının ağır vakalar ve ölümlere karşı mRNA aşılarına kıyasla daha az koruma sağladığı açıklanmıştı.
Almanya dün Çin’e ilk kez BioNTech aşısı gönderdiğini açıklamıştı.
Salı günü beş kişinin öldüğü açıklandı
Çin Hükümeti 2020’den beri “Sıfır Covid” politikası kapsamında sıkı önlemler uyguluyordu.
Fakat protestoların ardından iki hafa önce bu önlemlerin çoğu kaldırıldı.
Sonrasında ise vaka sayılarında artış başladı. Özellikle yüksek risk grubundaki yaşlılar arasında ölümlerin artabileceği endişesi yaşanıyor.
Çinli yetkililerin açıkladığı verilere göre dün ülkede Covid kaynaklı ölüm olmadı.
Pazartesi günü iki, Salı günü de beş kişinin öldüğü açıklanmıştı.