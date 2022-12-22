Covid-19: Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Çin'de hastaneler dolmaya başladı

33 dakika önce

Dr. Ryan, “Haftalardır, yüksek derecede bulaşıcı olan bu virüsü sadece kamu sağlığı önlemleri ve sosyal tedbirlerle tamamen durdurmanın çok zor olacağını söylüyoruz” dedi.