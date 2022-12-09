Instagram paylaşımlarınız gizlenip gizlenmediğini nasıl anlarsınız?

Kaynak, Instagram

28 dakika önce

Instagram, paylaşımlarınız diğer kullanıcılara gösterilmeden saklandıysa, yani "gölge yasaklama" yapıldıysa, bunu anlayabilmeniz için yeni bir aracı kullanıma soktu.

Eskiden paylaşımları platformda kimseye gösterilmeyen kişiler, yani "gölge yasaklama" yapılan kişiler, bunun neden olduğu konusunda uyarılmıyordu. Bu kişiler paylaşımlarının gizlendiğinden habersiz oluyordu.

Instagram, "gölge yasaklama" ifadesini kullanmıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre artık bu kullanıcılara, hangi kuralı ihlal ettikleri ve bunun neden paylaşımlarının saklanmasına yol açtığı açıklanacak.

Instagram yönetiminin başındaki Adam Mosseri, bu kararın "şeffaflık gereği" alındığını söyledi:

"Bazen hesabınız, fotoğraf ve videolarınız akışta görünmediği ve diğer kullanıcılara tavsiye edilmediği bir hesaba dönüşebilir. Eğer 'tavsiye edilebilirlik' kurallarını ihlal eden paylaşımlar yaptıysanız, içeriğiniz akışta ön plana çıkmayacaktır."

Platformun kurallarını ihlal ettiği konusunda bildirim alan kullanıcılar, paylaşımları üzerinde gerekli düzeltmeleri yapabilecek ya da paylaşımı silebilecek. Eğer bir hata olduğunu düşünüyorlarsa, Instagram'a doğrudan ulaşıp itiraz edebilecek.