Beyin uzmanından hafıza için tavsiyeler

bir saat önce

Beyin ve davranış konusunda Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'dan NASA'ya kadar birçok yerde konferans veren ve insan beyni üzerine 20'yi aşkın kitabı bulunan Restak, son kitabında (The Complete Guide to Memory: The Science of Strengthening Your Mind), ABD'de 50 yaş üzerindeki insanların Alzheimer korkusuyla yaşadığını belirtiyor ve 55 yaş üzerindeki kişilerin doktorlarına en çok geçici hafıza kaybından şikayet ettiklerini, bunların çoğunun aslında endişe edilecek bir durum olmadığını belirtiyor.