Almanya Başbakanı ‘Korsan Olaf’ Scholz koşarken yaralandıktan sonra ilk defa fotoğraf paylaştı

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Damien McGuinness | BBC News, Berlin

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, koşarken düşüp yaralandıktan sonra göz bandıyla fotoğrafını paylaştı.

Scholz Cumartesi günü Berlin yakınlarındaki Potsdam’da bulunan evinin etrafında koşarken düşmüştü.

Kaza nedeniyle Pazar günkü bölgesel seçim etkinliklerine katılımı da iptal edilmişti.

Başbakanın önümüzdeki günlerde normal çalışma temposuna dönüp birkaç konuşma yapması bekleniyor.

Twitter hesabından fotoğrafımı paylaşan Scholz, “Olduğundan daha kötü görünüyor” dedi.

Fotoğrafta gözünün etrafının yanı sıra burnunda ve çenesinde de yaralar görülüyor.

Scholz’un ofisi de başbakanın “moralinin iyi olduğunu” fakat “yumruk yemiş gibi göründüğünü” aktardı.

Scholz, Twitter paylaşımında “hazırlayacağınız mimleri görmek için sabırsızlanıyorum” dedi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları bunun “koalisyon içi tartışmaların sonucu” olduğunu ima ederken Köln’de her yıl düzenlenen bir karnaval, önümüzdeki yıl katılımcıların “Korsan Olaf” kostümüyle gelebileceğini yazdı.

Sosyal medya kullanıcılarının çoğunlukla olumlu yorumlar yazmasıyla, Alman seçmenler Scholz’un yeni korsan imajını sevmiş gibi gözüküyor. Belki de Almanya’da genellikle kötü bir iletişimci olarak görülen Scholz’un bir halkla ilişkiler başarısına tanık oluyoruzdur.

Ağustos’ta Alman kamu televizyonu ZDF’nin yaptığı bir ankete katılanların yüzde 72’si Scholz’un soruları yanotlamaktan en fazla kaçınan lider olduğunu söylemişti.

Aynı ay düzenlenen bir diğer ZDF anketinde de seçmenlerin yüzde 51’i ondan memnun olmadığını söylemişti. Memnun olanların oranıysa yüzde 43 çıkmıştı.

Bu bir Alman başbakanı için düşük bir oran.

Scholz’un söylemi tekrara ve formüle dayalı görülebilir. Genellikle kararları kapalı kapılar ardında almayı seven Scholz, sonrasında yalnızca bu kararları açıklamakla yetiniyor.

Kendisine eleştirenlere göre bu hem kibirli hem de şeffaflıktan uzak bir tavır ve aynı zamanda iletişim yetenekleri daha iyi olan siyasetçilerinin yanında modası geçmiş bir imaja neden oluyor.

Fakat Scholz aynı zamanda üçlü bir koalisyona liderlik ediyor ve bu koalisyondaki partilerin her birinin çok farklı hedefleri ve ideolojileri bulunuyor.

Enflasyondan Ukrayna’nın işgaline kadar çeşitli krizlerle uğraşırken bu zorlu koalisyon yıpranmaya başladı bile.

Koalisyonda düşük vergileri savunan liberal Hür Demokrat Parti ile sol eğilimli Yeşiller arasında sık sık tartışma çıkıyor

Destekçileri ise koalisyonun büyük hedefleri olduğunu söylüyor ve iktidara geldikten sonra iki yıl içinde yapılan reformların, Angela Merkel’in 16 yıldaki reformlarından daha fazla olduğuna dikkat çekiyor.

Öte yandan Scholz merkez soldaki partisi Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) sol kanadıyla da ters düşüyor.

Parti içi tartışmalar seçmenlerin desteğinde azalmaya yol açıyor.

Pazar günü yapılan yeni bir ankete göre bugün seçim olması durumunda hükümetteki partiler yalnızca yüzde 38 oy alarak çoğunluğu kaybeder.

Seçimlerde yüzde 40 almaya alışkın SPD’nin oyunun yüzde 18’e düşmüş görünmesi de bir diğer alarm.

Bu anketin Scholz’u mutlu edebilecek tek bulgusu ise, rakibi Hristiyan Demokratlar’ın lideri Friedrich Merz’in kendisinden de daha az popüler olması.