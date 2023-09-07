Türkiye'de mağarada mahsur kalan Amerikalı mağaracıyı kurtarmak için 'en kapsamlı' operasyonlardan biri yapılıyor

Kaynak, GoFundMe Fotoğraf altı yazısı, Mark Dickey

16 dakika önce

Türkiye’nin en derin üçüncü mağarasında mahsur kalan ABD’li mağaracıyı kurtarmak için büyük bir operasyon devam ediyor.

Geçen Cumartesi Morca Mağarası'nda mahsur kalan 40 yaşındaki Mark Dickey'yi kurtarmak için yaklaşık 150 işçi çalışıyor.

Mersin’deki mağara 1276 metreye iniyor.

Dickey’nin mağarada bir ekibe liderlik ettiği esnada mide kanaması geçirdiği belirtiliyor.

Türkiye Mağaracılık Federasyonu, sporcunun 1.120 metre derinlikte mahsur kalması nedeniyle operasyonun "karmaşık" olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 1 kilometre derinlikte yapılan müdahalede Dickey'e altı ünite kan verildi.

Amerikalı mağaracının sağlık durumunun Perşembe öğle saatler itibariyle biraz düzeldiği açıklandı.

Mağaracılık federasyonu Dickey’nin kanamasının durduğunu ve desteksiz yürüyebildiğini duyurdu. Ancak bulunduğu derinlikten çıkarılması için bir sedyeye ihtiyaç duyabileceği belirtiliyor.

Açıklamada, "Operasyon lojistik ve teknik açıdan dünyadaki en kapsamlı mağara kurtarma operasyonlarından biri" denildi.

Kaynak, Türkiye Mağaracılık Federasyonu Fotoğraf altı yazısı, Türkiye Mağaracılık Federasyonu'nun alandaki çadırı

TUMAF kurtarma operasyonunu internet sitesi üzerinden güncellemelerle aktarıyor.

Son açıklamada “Mark’ın durumu iyileşmeye devam ediyor. Doktorlar sedyesiz çıkmasının mümkün olup olmadığına karar verecek.” denildi.

BBC'ye konuşan Dickey’nin mağaracı arkadaşı Carl Heitmeyer, Türk ordusunun kurtarma operasyonunu devraldığını söyledi.

Heitmeyer, Dickey’nin Cuma günü mağaradan çıkarılabileceğinin söylendiğini aktardı.

Dickey'nin nişanlısı Jessica Van Ord da mağara içindeki keşif gezisinin bir parçasıydı.

Van Ord Perşembe gününe kadar nişanlısı ile birlikte kaldığını, durumu düzelmeye başladıktan sonra yüzeye çıktığını söyledi.

Aralarında Hırvatistan ve Macaristan'ın da bulunduğu çok sayıda ülkeden kurtarma görevlileri, çalışmalara yardımcı olmak üzere Türkiye'ye geldi.

Heitmeyer, Amerikalı mağaracıyı bulunduğu derinlikten sedye ile çıkarmanın çok güç olacağını söylüyor.

Mağara içindeki zorlu noktalardan sedyeli geçişleri sağlamak için küçük köprüler yapılması gerekebilir.

Bu çıkış süresince de sürekli bir tıbbi bakım gerekecek.

Türk ordusuna bağlı birimler Dickey ile bir iletişim hattı kurmayı başardı. Mağara girişinden yaklaşık 700 metre uzakta bir ana kamp kuruldu.

Heitmeyer BBC'ye yaptığı açıklamada, Dickey'nin "kusmayı bıraktığını ve günlerdir ilk kez biraz yemek yediğini" söyledi.

Mağarayı iyi bilmeyen sağlıklı birinin bu derinlikten yüzeye çıkışının 14 saat sürebileceği ifade ediliyor.

Dickey’nin bulunduğu derinlikte sıcaklık 4 ila 6 derece arasında bulunuyor.

ABD’li mağaracının 20 yıllık tecrübesi olduğu belirtiliyor.

Dickey, aynı zamanda mağara kurtamaları konusunda seminerler veriyordu.

Mark Dickey adına açılan Gofundme sitesindeki maddi kampanyada 30 bin sterlin toplanmış durumda.