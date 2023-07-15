Avrupa’da sıcak hava dalgası: İtalya’da 16 kentte kırmızı alarm ilan edildi

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Yazan, Övgü Pınar

Unvan, Roma



bir saat önce

Avrupa’yı etkileyen sıcak hava dalgası nedeniyle İtalya’da bu hafta sonu 16 kentte kırmızı alarm ilan edildi. Sağlık Bakanlığı bu kentlerde saat 11-18 arasında güneşe çıkmaktan kaçınılması uyarısı yaptı.

Aralarında başkent Roma’nın yanı sıra, Floransa, Bologna ve Palermo’nun da yer aldığı 16 şehirde özellikle yaşlılar, çocuklar, hastalar ve evcil hayvanların olası olumsuz etkilere karşı yakından takip edilmesi çağrısı yapıldı.

Başkent Roma’da hava sıcaklığının gelecek Salı günü rekor kırarak 43 dereceye ulaşması bekleniyor.

İtalya’da 4 renkli skalada en yüksek alarm seviyesi kırmızıyla temsil ediliyor. Kırmızı alarm verilen yerler dışında 9 kentte de yarın için ikinci yüksek seviye olan turuncu alarm ilan edildi.

Kırmızı alarm durumu, sıcak hava dalgası olarak da adlandırılıyor ve "art arda 3 gün ve daha fazla süren riskli koşullar’’ olarak tanımlanıyor.

Kırmızı alarm ilan edilen kentlerde günün en sıcak saatlerinde güneşe çıkılmaması, hafif ve doğal kumaşlardan açık renkli giysiler giyilmesi, bol su ve hafif gıdalar tüketilmesi öneriliyor.

Rekor sıcaklık aşılabilir

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Atina'da Kızılhaç halka serinlemeleri için su dağıtıyor

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), bu hafta İtalya’nın yanı sıra İspanya, Fransa, Almanya ve Polonya gibi birçok Avrupa ülkesinde büyük bir sıcak hava dalgasının etkili olduğunu duyurdu.

Uydular aracılığıyla kara ve deniz sıcaklıklarını ölçen ESA’ya göre İtalya’nın Sicilya ve Sardinya adalarında sıcaklıkların 48 dereceye ulaşması bekleniyor.

Son günlerde sıcaklıkların 40 dereceyi aştığı Yunanistan’da da dün başkent Atina’daki Akropolis arkeolojik alanı günün en sıcak saatlerinde ziyarete kapatıldı.

Avrupa'nın dışında ABD, Çin, Japonya ve Kuzey Afrika'da da sıcak hava etkisini gösteriyor.

Avrupa’da bugüne kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık olan 48.8 derecenin de aşılabileceği belirtiliyor. Bu rekor sıcaklık 11 Ağustos 2021’de Sicilya’daki Siracusa kentinde ölçülmüştü.

Son günlerde Avrupa’yı etkileyen sıcak hava dalgası, Cerberus adı verilen bir yüksek basınç alanından (antisiklon) kaynaklanıyor. Sıcak hava dalgası ismini, İtalyan şair Dante’nin Cehennem’indeki bir canavardan alıyor.

Avrupa'daki aşırı sıcaklıklar, dünya çapında sıcaklık rekoru kırıldığı bir dönemde yaşanıyor.