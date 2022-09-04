Türkiye Gürcistan'a ikinci uzatmada 88-83 yenildi, Eurobasket 2022'de ilk mağlubiyetini aldı

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Gürcistan-Türkiye maçından bir kare

13 dakika önce

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye A Grubu'ndaki üçüncü maçında Tiflis'te Gürcistan'a ikinci uzatmada 88-83 yenildi. Türkiye turnuvada ilk mağlubiyetini aldı, grupta liderliğe yükselme fırsatını da kaçırmış oldu.

Türkiye grupta ilk maçında Karadağ'ı 72-68, ikinci maçında da Bulgaristan'ı 101-87 mağlup etmişti.

Ay Yıldızlılar A Grubu'nda dördüncü maçında Pazartesi günü TSİ 14.30'da Belçika'yla, son maçında da Çarşamba günü TSİ 14.30'da İspanya'yla karşılaşacak.

Grupta ilk dört sırayı alan takımlar son 16 turuna kalacak.

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda son 16 turundan itibaren maçlar Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanacak; grup birincileri dördüncülerle, grup ikincileri de üçüncülerle eşleşecek.

Türkiye sıralamadaki yerine göre, maçları Almanya'nın Köln kentinde oynanan B Grubu'ndan gelecek bir takımla eşleşecek.

A Grubu'nda ilk 3 maç sonunda İspanya, Türkiye, Belçika ve Karadağ'ın 2, Gürcistan'ın ise tek galibiyeti var. Bulgaristan'ın ise şu ana kadar galibiyeti bulunmuyor.