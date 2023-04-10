Süper Mario Kardeşler Filmi, animasyon filmi olarak gişe rekorları kırdı

Kaynak, NINTENDO

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Yeni gösterime giren Süper Mario Kardeşler Filmi, bir animasyon filmi için tüm zamanların en başarılı küresel açılışını yaparak gişe rekoru kırdı.

Popüler Nintendo oyunu Super Mario'nun ikinci versiyonu olan aile filmi, gösterime girdiği ilk beş günde dünya çapında 377 milyon dolar hasılat elde etti.

Daha önceki rekor 358 milyon dolar ile Karlar Ülkesi 2'ye (Frozen 2) aitti.

"Rakamlar sansasyonel" diyen analist David A Gross, filmin "kolayca 2023'ün 1 numaralı filmi olacağını" belirtti.

Süper Mario Kardeşler Filmi'nde bıyıklı İtalyan tesisatçıyı Chris Pratt seslendirirken, Jack Black de ateş püskürten kötü adam Bowser'ı canlandırıyor.

Filmle ilgili birçok olumsuz eleştiri gündeme geldi. New York Post'tan Johnny Oleksinski film için "bize ürün satmak için bir başka ruhsuz numara" ifadelerini kullanırken, Guardian gazetesinden Peter Bradshaw "sıkıcı ve her anlamda düz" olarak niteledi.

Bradshaw, Bob Hoskins'in başrolünü oynadığı kötü meşhur orijinal uyarlamaya atıfta bulunarak, "1993'teki versiyonuna eşdeğer bir hayal kırıklığı" olduğunu söyledi.

Ancak pek çok Super Mario hayranı aynı fikirde değil gibi görünüyor.

Rotten Tomatoes'da film için yüzde 56 eleştirmen puanına karşılık seyirci puanı yüzde 96 oldu. Elon Musk da "Eleştirmenler gerçeklikten çok kopuk!" şeklinde bir mesaj paylaştı.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Anya Taylor-Joy, yapımcı Chris Meledandri ve Chris Pratt filmin galasında

Hollywood Reporter'dan Pamela McClintock, seyircilerin "kötü eleştirileri umursamıyor gibi göründüğünü" yazdı.

Film eleştirmeni, bir video oyununa dayanan film için şimdiye kadarki en iyi açılış ve 2023'ün şimdiye kadarki en iyi açılışı da dahil olmak üzere birçok rekor kırdığını söyledi.

Medya analitik şirketi Comscore analisti Paul Dergarabedian "Bu, yakın geçmişteki en büyük gişe performanslarından biri ve kesinlikle gösterim öncesi tüm tahminleri alt üst ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Variety filmin "zaten yüksek olan beklentileri ezip geçtiğini" vurgularken, Screen Daily Hollywood yöneticilerinin dünya pandemiden çıkarken endişeli olduğu bir dönemde "aile filmlerine olan talebi gösteren başarılı bir açılış yaptığını" söyledi.

Küresel gişe rakamları 2022 için Covid öncesi seviyelere göre yüzde 35 düşüş gösterdi.