ABD: Kuzey Kore, Rus paralı asker grubu Wagner'e Ukrayna'da kullanılmak üzere silah sattı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Wagner Grubu mensupları, St. Petersburg'daki merkezlerinin önünde.

28 dakika önce

ABD, Kuzey Kore’yi Ukrayna’da kullanılmak üzere, Rusya’nın paralı asker grubu Wagner’e füze vermekle suçladı.

Beyaz Saray, mühimmat tedariğinin BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini savunurken, Wagner’e yönelik daha geniş yaptırımlar getireceğini duyurdu.

Kuzey Kore yönetimi ve Wagner haberleri yalanladı.

İngiltere hükümeti ise Ukrayna’da Wagner’e bağlı paralı askerlerin sayısının binden 20 bine yükseltiğini söyledi.

Son zamanlarda Suriye ve Afrika ülkelerinde de faaliyet gösteren gruba yönelik, savaş suçları ve insan hakları ihlalleri suçlamaları yöneltiliyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Wagner, Ukrayna’daki askeri operasyonunu desteklemek üzere dünya çapında silah tedarikçisi arayışında” dedi.

Kirby, Kuzey Kore’nin yapılan ödeme karşılığında ilk teslimatı Wagner grubuna ulaştırdığını belirtti.

Beyaz Saray, Wagner’in Kuzey Kore’den piyade sınıfı roketlerle birlikte füze satın aldığını söyledi.

Kirby’nin aktardığına göre Rus ordusu ile de rekabet içerisinde olan Wagner, Ukrayna’da her ay 100 milyon dolardan fazla para harcıyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, İngiltere'nin Washington'un değerlendirmelerine katıldığını ifade etti.

Cleverly yaptığı açıklamada, “Putin'in yardım için yüzünü Kuzey Kore'ye çevirmesi, Rusya'nın çaresizliğinin ve yalnızlığının bir işaretidir” dedi.

Ancak Wagner'in sahibi Yevgeny Prigozhin iddiayı "dedikodu ve spekülasyon" olarak nitelendirdi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı da haberleri “asılsız” olarak yorumladı.

Kuzey Koreli bir sözcü, “pozisyonlarının değişmediğini” ve sözü edilen Kuzey Kore ile Rusya arasındaki silah alışverişinin “hiç gerçekleşmediğini” dile getirdi.

Fotoğraf altı yazısı, R﻿us paralı asker şirketi Wagner'in patronu, bir videoda mahkumları Ukrayna'da savaşmak için ikna etmeye çalışırken görüntülendi.

Wagner Grubu’nun ilk olarak 2014 yılında Kırım’ın ilhakı sırasında harekte geçtiği düşünülüyor.

Grubun sahibi Prigozhin, Putin’le yakın bağları olan bir oligark.

Rusya’nın Ukrayna savaşında yaşadığı pek çok gerileme ve aksaklık, Wagner’in daha fazla güçlenmesine neden oldu.