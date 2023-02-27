Kızılay’ın çadır satmasını protesto eden 200’e yakın kişi gözaltına alındı

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36 dakika önce

Pazar günü İstanbul Kadıköy’de Kızılay’ın depremden üç gün sonra Ahbap’a çadır satmasını protesto eden kişiler gözaltına alındı.

Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri (EBDG) tarafından örgütlenen ilk protestoda çok sayıda kişinin gözaltına alınmasının ardından HDP “Depremin ardından ortalıkta görülmeyen devlet, hak arayanlara saldırmak konusunda oldukça hızlı… Hiçbir suçları yanlarına kâr kalmayacak” açıklamasında bulundu.

EBDG’nin parçası olan Türkiye İşçi Partisi (TİP), 110 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Dün akşam saatlerinde ise TİP üyeleri Kadıköy’de Kızılay önünde bir protesto düzenlemek istedi.

Bu girişimi Kadıköy’deki TİP binası önünde engelleyen polisler, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Bunun ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan TİP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Doğan Ergün “100 civarında arkadaşımız gözaltına alındı” dedi.

TİP lideri Erkan Baş, konuyla ilgili Twitter paylaşımında “Gözaltına alınanlar arasında depremzedeler var. Biz de bunları not ediyoruz, görüşeceğiz” dedi.

TİP, Pazar günkü protesto öncesinde Kızılay Yöneticisi Kerem Kınık’ı istifaya davet etmişti.

Doğan Ergün, gözaltına alınanlar arasında MYK ve Parti Meclisi üyeleri, il başkanı ve yöneticileri de olduğunu açıkladı.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, 89 TİP üyesinin gözaltına alındığını ve onları İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü’nde ziyaret ettiğini söyledi.