İsveç: Dışişleri Bakanı Billstrom yakında Türk mevkidaşıyla NATO üyeliği konusunda görüşecek

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16 dakika önce

İsveç Dışişleri Bakanlığı, Bakan Tobias Billstrom'un yakında Türk mevkidaşıyla bir görüşme yapacağını ve görüşmede ülkenin NATO'ya üyelik başvurusunun ele alınacağını açıkladı.

Billstrım ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Perşembe günü Norveç'in başkenti Oslo'da yapılacak NATO Dışişleri Bakanları toplantısında görüşmeleri bekleniyordu.

Ancak İsveç Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Türkiye'nin, Çavuşoğlu'nun Oslo'ya gitmeyeceği bilgisini kendilerine ilettiğini söyledi.

Reuters ajansının haberine göre sözcü, "Dışişleri bakanları yakında görüşecek" dedi.

Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgale başlamasının ardından, İsveç ve Finlandiya NATO'ya üyelik başvurusu yaptı.

Finlandiya, Nisan ayında NATO'nun 31. üyesi oldu

Türkiye ve Macaristan, İsveç'in üyelik başvurusunu onaylamadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladığını açıkladığı basın toplantısında, "Finlandiya'nın üçlü muhtıradaki taahhütlerini yerine getirmek için samimi adımlar attığını gördük" demiş, İsveç'i ise "teröristlere kucak açmakla" suçlamıştı.

İsveç kamu yayıncısı SVT'nin haberine göre, seçimi kazanması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etmek için Çavuşoğlu'nu aradığını belirten Billstrom, "Kendisi çok hızlı yanıt verdi ve NATO meselesini görüşmek üzere irtibata geçebileceğimizi söyledi" dedi.

İki ülke arasındaki görüşmeler, Türkiye'de seçim sürecinde duraksamıştı.

Billstrom, "Artık sonucun ne olduğunu bildiğimiz için daha yüksek bir vitese geçmeyi ve süreci hızlandırmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.