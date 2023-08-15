İngiltere'de üç Bulgar Rusya için casusluk yaptıkları şüphesiyle tutuklandı

Kaynak, BBC/LINKEDIN/BISER Fotoğraf altı yazısı, Roussev, Ivanova ve Dzhambazov Rusya için casusluk yaptıkları şüphesiyle İngiltere'de gözaltına alındı

Yazan, Daniel De Simone ve Jeremy Britton

Unvan, BBC News

40 dakika önce

İngiltere'de geniş kapsamlı bir ulusal güvenlik soruşturmasında, ülkede ikamet eden üç kişi Rusya için casusluk yaptıkları şüphesiyle gözaltına alındı.

BBC, Bulgar vatandaşı olan ve Şubat ayından beri gözaltında bulunan üç kişiye casusluk suçlaması yöneltildiğini bildiriyor.

3 kişi, Devlet Sırları Yasası kapsamında anti terör birimlerince gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin Rus güvenlik servisi için çalıştığı iddia ediliyor.

Üç şüpheliye, "kötü niyetle" sahte kimlik taşıma suçlaması yöneltildi.

Bu amaçla kullanılan belgeler arasında İngiltere, Bulgaristan, Fransa, İtalya, İspanya, Hırvatistan, Slovenya, Yunanistan ve Çek Cumhuriyeti için pasaportlar, kimlik kartları ve diğer belgeler bulunuyor.

Londra Polis Teşkilatı'na bağlı terörle mücadele ve casusluktan sorumlu dedektiflerinin yürüttüğü soruşturmada devlet sırlarının ve resmi bilgilerin korunmasına yönelik yasa kapsamında gözaltına alınan şüpheliler şunlar:

Orlin Roussev (45) - Norfolk

Biser Dzhambazov (41) – Londra

Katrin Ivanova (31) – Londra

Üç şüphelinin yıllardır İngiltere'de yaşadığı ve çeşitli işlerde çalıştıkları belirtiliyor.

Roussev'in geçmişte Rusya'da iş anlaşmaları bulunduğu, İngiltere'ye 2009 yılında taşındığı ve üç yıl finansal hizmetlerde teknik bir görevde çalıştığı belirtiliyor.

LinkedIn profilinde, daha sonra iletişim veya elektronik sinyallerin dinlenmesini içeren sinyal istihbaratıyla ilgili bir işletmeye sahip olduğu bilgisi yer alıyor.

Roussev profilinde, bir zamanlar Bulgaristan Enerji Bakanlığı'nda danışman olarak görev yaptığını da belirtiyor.

Dzhambazov ve Ivanova ise Londra'nın kuzey batısındaki Harrow bölgesinde yaşıyor ve eski komşuları onları çift olarak tanımlıyor.

Kaynak, FACEBOOK Fotoğraf altı yazısı, Eski komşuları Dzhambazov ve Ivanova'yı çift olarak tanımlıyor

Dzhambazov hastanelerde şoför olarak çalışırken, Ivanova da LinkedIn profilinde özel bir sağlık şirketinde laboratuvar asistanı olarak çalıştığını belirtiyor.

Yaklaşık on yıl önce İngiltere'ye taşınan çift, buradaki Bulgaristan kökenlilere "İngiliz toplumunun kültür ve normlarını" tanıtmak da dahil olmak üzere çeşitli hizmetler sunan bir dernek işletiyordu.

İnternette yer alan Bulgaristan devlet belgelerine göre, çift aynı zamanda Londra'da, yurtdışında yaşayan vatandaşların Bulgaristan seçimlerinde oy kullanmalarını sağlayan seçim komisyonları için de çalışmış.

Komşuları, Harrow'daki evlerinde dedektiflerin bir haftadan fazla bir süre boyunca birçok polisle arama yaptıklarını söyledi.

Henüz suçlamaları kabul etmeyen üç sanığın Ocak ayında Londra'da mahkemeye çıkmaları bekleniyor.

Terörle mücadele polisi, başta Rusya olmak üzere, şüpheli devlet tehditleri ve casusluk için harcadıkları zamanın arttığına dair son dönemlerde kamuoyuna açıklamalarda bulunuyordu.

Son yıllarda Rus istihbaratının İngiltere'deki operasyonları arttı.

Kaynak, FACEBOOK Fotoğraf altı yazısı, kızı Yulia, bilinçlerini kaybetmiş halde bulunmuş ancak sağ kurtulmuşlardı.

2018 yılında Rus ajanlar, Salisbury kentinde eski çifte ajan Sergei Skripal ve kızı Yulia'yı ölümcül sinir gazı Noviçok kullanarak öldürmeye teşebbüs etti. İkili ve olaya müdahale eden dedektif Nick Bailey hastanede tedavi altına alınmıştı.