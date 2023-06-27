İspanya'nın Katalonya eyaletinde yüzme havuzlarından kadınların üstsüz yüzmesini engellememeleri istendi

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Yasalar üstsüz yüzmeye izin vermesine rağmen kadınlar engellendiklerinden şikayet etti.

Yazan, Guy Hedgecoe

Unvan, BBC News



37 dakika önce

Katalonya'daki İspanya bölgesi hükümeti kasaba ve belediye binalarını kadınların halka açık yüzme havuzlarında üstsüz dolaşmasına izin vermeleri konusunda uyardı.

Önlem kadın hakları alanında çalışan aktivistler tarafından sevinçle karşılandı.

Kadınların üstsüz dolaşması 2020 Katalan eşitlik yasası kapsamında kabul edilmişti.

Ancak bazı belediye yüzme havuzları, mevzuatın yürürlüğe girmesinden bu yana uygulamayı engelledi ve her yaz onlarca şikayet aldı.

Yerel yöneticilere artık her türlü ayrımcılığı yasaklamaları söylendi.

Katalan hükümetinin Eşitlik ve Feminizm Dairesi, yöneticilere gönderdiği mektupta, kadınların üstsüz dolaşmasını engellemenin "nüfusun bir bölümünü dışlamak ve her insanın kendi vücuduyla ilgili özgür seçimini ihlal etmek" olduğunu bildirdi.

Belgede, yerel makamların "cinsiyet veya toplumsal cinsiyet, dini inançlar veya kıyafet dahil olmak üzere ... herhangi bir nedenle ayrımcılığa karşı savunma yapması" gerektiği belirtildi.

Ayrıca, toplum içinde emzirmeye ve Müslüman kadınların giydiği "burkini" de dahil olmak üzere tüm mayoların kullanımına izin verilmesini şart koşuyordu.

Katalan Eşitlik Dairesi Sözcüsü İspanyol medyasına, mektubun sadece bir "hatırlatma" olduğunu, ancak belediyelerin buna uymasının zorunlu olduğunu söyledi.

Bağımsızlık yanlısı Katalan Cumhuriyetçi Solu (ERC) liderliğindeki bölgesel hükümet, kuralları ihlal ettiği tespit edilen herhangi bir belediyeye teoride 500 bin euro'ya kadar para cezası verme yetkisine sahip.

Üstsüz gezmeye izin verilmeyen belediyelere karşı yapılan şikayetlerin çoğu, Mugrons Lliures (Meme Uçlarına Özgürlük) adlı feminist grubun üyeleriydi.

Grubun sözcüsü Mariona Trabal, "Bu bir cinsiyet eşitliği meselesi: Üstsüzlük erkekler için uygun ama kadınlar için değil" dedi.

Trabal mektupla ilgili olaraksa, "Neden bu kadar uzun sürdüğünü bilmiyorum ama çok mutluyuz" dedi.

Üstsüzlük, İspanya'da sadece yüzme havuzlarıyla ilgili tartışmaların konusu değil.

Cumartesi günü, güneydeki Murcia kentinde bir Onur etkinliğinin organizatörleri, şarkıcı Rocío Saiz üstsüz sahneye çıktıktan sonra vücudunu LGBTQ bayrağıyla örttü.