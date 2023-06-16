Japonya'da cinsel ilişkide rıza yaşı 13'ten 16'ya çıkarıldı, LGBT haklarına yönelik kanun yeterli bulunmadı

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29 dakika önce

Japonya Parlamentosu, ülkede cinsel saldırı suçlarıyla daha etkin mücadele edilebilmesi için ilişkide rıza yaşını 13’ten 16’ya çıkaran kanunun onayladı. LGBT bireylere karşı ayrımcılığı ortadan kaldırmayı hedefleyen yasa da Parlamento'dan geçti. Ancak yasa, insan haklarını garanti altına almadığı gerekçesiyle eleştirildi.

Yasaya yönelik eleştirilerin başında, eşcinsel evliliğin hala resmen tanınmaması geliyor.

Japonya, eşcinsel birlikteliği yasal olarak koruma altına almayan tek G7 ülkesi.

Yasa taslağında cinsel yönelim ve cinsel kimlik temelli ayrımcılığın hoşgörülmemesi gerektiği vurgulanıyordu. Bu ifade, "Adaletsiz ayrımcılık olmamalı" şeklinde değiştirildi. Bu değişim, üstü kapalı olarak ayrımcılığın bazı formlarının hoşgörülebileceği şeklinde yorumlanarak eleştiriliyor.

İktidardaki Liberal Demokrat Partisi'nin bazı milletvekilleri, yasanın oylandığı meclis oturumuna katılmadı.

Japonya, küresel bir finans merkezi olmak istiyor. Ancak iş dünyasının önde gelenleri, Japonya'nın LGBT bireylerin temsil dahil olmak üzere, çeşitliliği kabul etmesi gerektiğini vurguluyor.

Kamuoyu yoklamalarına göre, Japonya halkı genel olarak eşcinsel evliliği destekliyor. Ülke genelinde yerel yönetimler eşcinsel partnerlik anlaşması yapılmasına izin veriyor ancak bunlar evlilikle güvence altına alınan hakların gerisinde kalıyor.

Öte yandan, Japonya Parlamentosu'nun onayladığı bir diğer kanunla mağdurları daha iyi korumak için tecavüzün tanımı "zorla" cinsel ilişkiden "rıza dışına" genişletildi. Yasal cinsel ilişki yaşı da 13'ten 16'ya yükseltildi.

Japonya’da rıza yaşı 1907'den bu yana 13'tü. Bu rıza yaşı sınırı, çocuk yaştakilerle cinsel ilişkinin yasal anlamda tecavüz olarak kabul edilmesini engelliyordu.

Ülkede ceza kanunu 2017'de değiştirmiş ancak değişiklikler yetersiz bulunmuştu.