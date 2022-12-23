Ukrayna'da Rusya için savaşan paralı askerlerin sayısı neden hızla artıyor?

Yazan, Jonathan Beale

Unvan, BBC Savunma Muhabiri

bir saat önce

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BBC'ye konuşan İngiliz hükümet yetkilileri, Ukrayna'da Rusya için savaşan Wagner Grubu bünyesindeki paralı askerlerinin sayısının son sekiz ayda binden 20 bine çıktığını söyledi. Yetkililere göre bu artış, Ukrayna'da işgal sonrası varlığını güçlendirmek isteyen Rusya'nın paralı askerlere bağımlılığının arttığını gösteriyor.

Rusya'nın son dönemde yeni asker alımları ve askerlerin moralinin yüksek tutulması konularında zorlandığını düşünülüyor.

Batılı ülkelere göre Rusya, Ukrayna'daki savaşta on binlerce askerini kaybetti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Eylül'de yeni üye kazanımına yönelik bir kampanya başlattı.

Öte yandan, İngiliz yetkililere göre Rusya'nın savaşta karşılaştığı bazı başarısızlıklar, Wagner Grubu bünyesindeki paralı askerlere yönelmesiyle sonuçlandı.

İngiliz yetkililere göre Wagner Grubu artık Ukrayna'daki savaşta çok daha önemli bir rol oynuyor ancak yetkililer, Wagner'in "niceliği kaliteye" tercih ettiğini ve savaş alanında Rus ordusuyla aynı zorluklarla ve kayıplarla karşı karşıya olduğunu ekliyor.

Hapishanelerden asker alımı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal planlarında sorunlar büyüdükçe Wagner Grubu'nun etkinliği arttı.

Mart ayında Wagner'in savaşa gönderdiği asker sayısı binken, bugün bu sayının 20 binin üzerine çıkarak Rusya'nın karadaki gücünün yüzde 10'una yaklaştığı düşünülüyor.

İngiliz yetkililer Wagner'in asker alımı yaptığı Kasım ayına kadarki iki ay süresince Rusya'nın hapishanelerindeki hükümlü sayısının 23 binden fazla düştüğüne dikkat çekiyor.

Birçok hükümlünün Wagner'e katıldığına inanılıyor ancak kesin sayı bilinmiyor.

Karşılığında, cephede altı ay geçirdikten sonra para alacakları ve cezalarının hafifletileceği söylendi. Wagner'in çatışmada öldürülenlerin ailelerine tazminat ödediğini iddia edilse de, bazı ailelerin hiçbir şey almadığına dair haberler de yayımlandı.

Fotoğraf altı yazısı, Wagner lideri Yevgeny Prigozhin'in Rus askerlerine hitap ederkenki görüntüsü sızmıştı.

İngiliz yetkililer, Wagner için niceliğin nitelikten daha önemli hale geldiğini belirtiyor.

Geçmişte, Wagner'in, GRU olarak bilinen Rus askeri istihbaratı ve eski özel kuvvetler de dahil olmak üzere, çoğunlukla deneyimli eski askerleri askere aldığına inanılıyordu.

Wagner'in grup saha komutanı Yarbay Dmitry Utkin, GRU'nun özel operasyonlarında subaydı.

Ancak İngiliz yetkililer, Wagner'in artık "elit bir güç olmaktan uzak" olduğunu söylüyor.

Wagner son aylarda, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesindeki Bakhmut'u hedef alan acımasız saldırıda yüksek profilli bir rol üstlenmişti.

Yakın tarihli bir İngiliz savunma istihbaratı değerlendirmesi, Wagner'in gözden çıkarılabilir olarak gördüğü çok sayıda mahkumu kullandığını söylemişti.

Buna göre Wager Grubu'na bir binaya saldırmak gibi belirli ve sınırlı bir hedef veriliyordu.

İngiliz istihbarat değerlendirmesi, plandan sapanların yargısız infazla tehdit edildiğini belirtmişti.

Gizlilik perdesi kalktı

İngiliz yetkililer, grubun ayırt edici özelliğinin gereksiz yere ve ayrım gözetmeden şiddete başvurmak olduğunu söylüyor.

Wagner, kısa bir süre önce üyelerinden birinin asker kaçağı olduğu iddia edilen bir kişiyi öldüresiye dövdüğü bir video yayımlamıştı.

Grup, Temmuz'da sosyal medya platformu Telegram'da kendi kanalını açmıştı.

Eylül'de St Petersburg'da "PMC Wagner Merkezi" adlı gösterişli yeni bir merkez açtı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Wagner Grubu'nun St Petersburg'daki yeni merkezinin açılışı

İngiliz yetkililer, son zamanlarda Wagner Grubu'nun Ukrayna'daki bilgi operasyonlarında dikkate değer bir artış olduğunu söylüyor.

Wagner Grubu'nun lideri Yevgeny Prigozhin gazetecileri kendisini grupla ilişkilendirdikleri için karalama kampanyasına maruz kalmakla tehdit etmişti.

Ancak Prigozhin son zamanlarda çok daha aktif şekilde görünür oldu. Bir Rus hapishanesinde mahkumları işe alırken çekilmiş videosu sızdı.

Prigozhin, Ukrayna'daki Wagner savaşçılarını anlatan "Cehennem'in En İyileri" başlıklı bir filmi fonladı.

Grubunu ve emellerini finanse etmek için Rus devletine yemek sağlamak üzere yaptığı 1 milyar dolarlık anlaşmayı kullanıyor.

Aynı zamanda Wagner'in Afrika'daki paralı askerlerine karşılık nadir mineralleri çıkarma hakları karşılığında gelir yarattığına inanılıyor.

Orta Afrika Cumhuriyeti ve Mali'deki paralı askerleri insan hakları ihlalleriyle suçlanmışlardı.

Wagner'in Ukrayna'daki faaliyetleri, organizasyonun önündeki gizlilik perdesini kaldırdı. İngiliz yetkililer, Prigozhin'in Ukrayna'yı Wagner Grubu'nun başarı hikayesi haline getirmek istediğine inanıyor.

Ancak gerçekte, Wagner'in Rusya ordusuyla birebir aynı zorluklarla karşı karşıya olduğunu görüyorlar. Grup aynı ekipman kıtlığını yaşıyor ve yüksek kayıp oranıyla karşı karşıya.

Bazı Wagner birlikleri, ortalama bir Rus askerinden daha iyi maaş alıyor ve daha donanımlı ancak bu, çoğunluğu için geçerli değil.

Wagner ile Rus ordusu arasında hala bulanık bir çizgi var. İngiliz yetkililer, Rusya Savunma Bakanlığı'nın gruba şüpheyle yaklaşabileceğini söylüyor.

Putin de dahil olmak üzere üst düzey Kremlin yetkililerinden, Wagner Grubu'nun Rusya devletiyle bağlantısına dair resmi bir açıklama yapılmadı.