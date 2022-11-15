İşgal altındaki Batı Şeria’da saldırı: Üç İsrailli öldürüldü

24 dakika önce

Raffi Berg | BBC News

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Saldırganın iki aracı çalarak saldırıda kullandığı aktarılıyor

İsrail’in işgali altında bulunan Batı Şeria’daki bir Filistinli üç İsrailliyi öldürdü.

Bu kişilerden ikisi aldıkları bıçak darbeleri sonucu, bir diğeriyse araba darbesi sonucu hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun paylaştığı bilgilere göre 18 yaşındaki saldırgan, bir endüstriyel bölge ve bir benzinlikte düzenlenen bu iki saldırının ardından yaya olarak kaçmaya çalışırken vurularak öldürüldü.

Bıçak darbesiyle yaralandıktan sonra hayatını kaybedenlerin 40’lı yaşlarda iki erkek, araba çarpması sonucu ölen kişinin ise 50’lerinde bir erkek olduğu, bıçaklanan bir diğer kişinin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Saldırı, İsrail’de yeni bir sağcı hükümetin kurulma görüşmeleri sürerken gerçekleşti.

Hükümeti kurma görevini devralan Binyamin Netanyahu yaralılara şifa dilediği mesajında, bölgedeki kolluk kuvvetlerinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Yani hükümette Kamu Güvenliği Bakanı olarak görev yapma ihtimali olan aşırı sağcı Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisinin liderlerinden Itamar Ben-Gvir, bu saldırının “uyanma zamanının geldiğini gösterdiğini” söyledi.