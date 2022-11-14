Ronaldo: Manchester United bana ihanet etti, menajer Erik ten Hag'a saygı duymuyorum

14 Kasım 2022, 14:08 +03 Güncelleme 17 dakika önce

Simon Stone | BBC Spor Servisi

Kaynak, Getty Images

Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, kulüpte “kendisine ihanet edildiğini hissettiğini”, menajer Erik ten Hag’a saygı duymadığını ve zorla kulüpten gönderilmeye çalışıldığını söyledi.

37 yaşındaki futbolcu, Ağustos ayında Şampiyonlar Ligi’nde oynayan bir takıma transfer olma isteğini gerçekleştiremedikten sonra kulüpte yaşadıklarını paylaşacağını açıklamıştı.

Ronaldo, TalkTV’den Piers Morgan’a konuştu.

Portekizli yıldızın iddialarını Manchester United’a sorduk fakat henüz bir yanıt alamadık.

Çarşamba ve Perşembe akşamları yayınlanacak söyleşiden bazı kısımları Morgan, The Sun gazetesine yazdı.

Ronaldo’nun anlattıkları arasında öne çıkanlar şöyle:

"Kulüpte bazıları gitmem için çabalıyor."

"Menajer Sir Alex Ferguson’un 2013’te görevden ayrılmasından sonra kulüpte hiçbir evrim olmadı. İskoç teknik adam da kulübün hak ettiği konumda olmadığını düşünüyor."

"Kızım Temmuz’da hastaneye kaldırıldığında kulüp 'duygusuzca' davrandı".

"Eski menajer Ralf Rangnick’in adını hiç duymamıştım”.

"Eski takım arkadaşım Wayne Rooney’nin beni neden eleştirdiğini bilmiyorum, 'Belki de onun kariyeri bittiği, benimkisi ise devam ettiği içindir.”

Ronaldo'nun “United hiyerarşisi seni göndermeye mi çalışıyor?” sorusuna yanıtı “Evet, sadece teknik direktör değil, kulüpteki 2-3 kişi daha. İhanete uğramış hissediyorum” oldu.

Yıldız futbolcu, "Bu kişilerin kıdemli yöneticiler olup olmadığı" hakkındaki soruya ise “İnsanlar gerçekleri dinlemeli. Evet, ihanete uğramış hissediyorum, bazı kişilerin beni kulüpte istemediğini hissediyorum, üstelik sadece bu yıl değil geçen yıl da böyleydi” diye yanıt verdi.

Pazar günü Fulham’ı 2-1 yenen Manchester United, menajer Erik Ten Hag’ın görevdeki ilk sezonunda Premier Lig’de beşinci sırada bulunuyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Ronaldo Portekiz’in 2022 Dünya Kupası kadrosunda da yer alıyor

Ten Hag’a mesaj: 'Bana saygı duymazsan ben sana asla saygı duymam'

Ronaldo 6 Kasım’da Aston Villa’ya 3-1 yenildikleri karşılaşmada takımın kaptanlığını yaptıktan sonra, ne olduğu açıklanmayan bir hastalık nedeniyle süre bulamadı.

Geçen ay Tottenham maçında oyuna sonradan girmeyi reddettiği için üç gün sonraki Chelsea maçının kadrosundan çıkarılmış, kendisine bir süre takımdan ayrı idman yaptırılmıştı.

Ronaldo menajer Erik ten Hag için “Ona saygı duymuyorum çünkü bana saygı göstermiyor. Bana saygı duymazsan ben sana asla saygı duymam” dedi.

Nisan ayında bebeğini kaybetmesinden de bahseden Ronaldo, bundan birkaç gün sonra çıktığı Anfield deplasmanında Liverpool taraftarlarının desteğinin kendisini duygulandırdığını da söyledi.

Kaynak, Getty Images

90 dakikalık söyleşinin The Sun’da yazılan kısmı, Ağustos 2021’de büyük bir coşkuyla eski kulübüne geri dönen Ronaldo’nun neden mutsuz olduğunu anlamaya yardımcı oluyor.

“Taraftarların gerçeği bilmesi lazım. Ben kulüp için en iyisini istiyorum. Bu yüzden geri döndüm” diyen Ronaldo, 2013’ten bu yana kulübün “evrim geçiremediğini” de ekledi:

“Her şey aynı. Manchester United’ı çok severim. Taraftarlarını da, ki her zaman beni desteklemişlerdir. Ama işler farklı ilerlesin istiyorlarsa birçok şeyi değiştirmeleri lazım.”

Ronaldo, kulüp hakkındaki fikirlerinin Ferguson tarafından da paylaşıldığını, kendisinin Juventus sonrası Manchester’a dönüşünde de Ferguson’un büyük rolü olduğunu söyledi:

“Kulübün hak ettiği seviyede olmadığını herkesten iyi o biliyor.

“Aslında herkes biliyor, herkes görüyor… Görmek istemeyenlerse görmek istemedikleri için görmüyorlar, onlar körler.”

Ragnick’i ‘duymamış’

Ronaldo kulübe döndüğünde teknik adam, eski takım arkadaşı Ole Gunnar Solskjaer’di. Ardından Ralf Rangnick ve ten Hag dönemleri geldi.

Ragnick Lokomotif Moskova’daki spor ve gelişim direktörlüğü görevini bırakıp Manchester’a gelmeden önce, Almanya’da çalıştığı dönemde Liverpool ve Chelsea menajerleri Jürgen Klopp ve Thomas Tuchel’in takdirini kazanmıştı.

Ronaldo ise Ragnick hakkında “Teknik direktör bile değilseniz nasıl Manchester United’ın başına geçebilirsiniz? Daha önce adını bile duymamıştım” dedi.

Eski takım arkadaşı Wayne Rooney’den, bu sezonki davranışları hakkında gelen eleştirilere dair ise şöyle konuştu:

“Neden beni böylesine eleştirdiğini bilmiyorum… Belki de onun kariyeri biterken benim hala üst seviyede oynamamdan ötürüdür