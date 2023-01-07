Güney Sudan'da cumhurbaşkanını altını ıslatırken gösteren kayıt nedeniyle 6 gazeteci gözaltına alındı
Güney Sudan’da altı gazeteci, Cumhurbaşkanı Salva Kiir’i altına ıslatırken gösteren kayıt nedeniyle gözaltına alındı.
Aralık ayında yaşanan olayda, Kiir’in ulusal marş sırasında paçalarından sıvı aktığı görülüyordu.
Devlet televizyonu çalışanı olan 6 kişi bu görüntülerle ilgili olarak gözaltında.
Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılmasını istedi.
CPJ adına açıklama yapan Muthoki Mumo, gözaltıların, “aleyhte yayın olarak değerlendirilen bir duruma karşı, güvenlik güçlerinin keyfi uygulamasına son örneği” olduğunu savundu.
Reuters’a konuşan Güney Sudan Gazeteciler Sendikası Başkanı Patrick Oyet, videonun yayılması ile ilgili şüpheler üzerine gazetecilere yönelik soruşturma açıldığını söyledi.
Güney Sudan Yayın Kuruluşu görüntülerin yayınlanmadığını açıklamıştı.
Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Kiir’in ayak bölgesinde sıvı birikmeye başlaması sonrası kamera başka bir yöne dönüyordu.
Kabine üyelerinden Bakan Michael Makuei, Voice of America’ya yaptığı açıklamada, gözaltıların gerekçesi için beklenilmesini istedi.
Hak savunucu örgütleri ülke yönetimini gazetecilere karşı tehdit ve taciz nedeniyle eleştiriyor.
Afrika’nın en yeni ülkesi olan Güney Sudan’da Kiir ülkenin ilk devlet başkanı ünvanını taşıyor.
Salva Kiir 71 yaşında.
2011 yılında kurulan ülkede yoksulluk en önemli sorunlardan biri.