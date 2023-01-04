ABD'de cenaze levazımatçısına, vücut parçalarını satmaktan 20 yıl hapis cezası

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Megan Hess

42 dakika önce

ABD'nin Colorado eyaletinde eski bir cenaze levazımatçısı, yakılması için getirilen yüzlerce cesedi izinsiz parçalara ayırıp satarak ölülerin yakınlarını dolandırmaktan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Savcılar, 46 yaşındaki Megan Hess ile 69 yaşındaki annesi Shirly Koch'un 2010 ve 2018 yılları arasında 560 cesedi parçalayıp, omurga, baş, omuz, kol ve ayak gibi uzuvları sattıklarını söylüyor.

Cesetleri parçalayan kişi olduğu belirtilen Koch da 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cenaze yakınlarını sahte belgelerle dolandırdıkları ve vücut parçalarını cerrahi eğitim şirketlerine sattıkları söylenen Hess ve Koch, Temmuz'daki duruşmada suçlamaları kabul etmişti.

Hess ve Koch'un cenaze yakınlarından hiç gerçekleşmeyen yakma işlemleri için bin dolar talep ettikleri, bazı durumlarda da uzuv bağışı karşılığında bunu ücretsiz yapmayı önerdikleri belirtiliyor.

ABD'de nakil için kalp ve böbrek gibi organları satmak yasa dışı. Ama, baş, gövde, kol ve bacak gibi uzuvlar için bir yasal düzenleme bulunmuyor.

Dünkü duruşmada, cenaze yakınları da ifade verdi.

Denver Post gazetesine göre Nancy Overhoff adlı bir kadın "Megan annemin kalbini çaldı. Benim de kalbimi kırdı" dedi.

Erin Smith adlı başka bir cenaze yakını da "Bugün buraya kelepçe seslerini duymak için geldik" diye konuştu.

Megan Hess'in işlettiği Sunset Mesa cenaze evinde cesetlerin izinsiz parçalanıp satıldığı 2018'de Reuters ajansının bir araştırmasıyla ortaya çıkmıştı.