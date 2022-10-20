Kevin Spacey hakkındaki cinsel taciz davası düştü

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A﻿BD'li oyuncu Kevin Spacey hakkındaki cinsel taciz iddialarına dair açılan bir dava düştü.

D﻿avayı açan oyuncu Anthony Rapp, 1986 yılında verilen bir partide Spacey'nin kendisine uygunsuz şekilde dokunduğunu ileri sürmüştü. Rapp iddiaya söz konusu olan dönemde 14 yaşındaydı.

B﻿ugün 50 yaşında olan Rapp, Eylül 2020'de Spacey aleyhine dava açmış ve yaklaşık 40 milyon dolar tazminat talep etmişti.

K﻿evin Spacey hakkındaki iddiaları reddediyordu.

K﻿evin Spacey aleyhinde İngiltere'de açılan beş diğer cinsel taciz davası daha bulunuyor.

M﻿anhattan federal mahkemesinde üç haftadır görülen davada, juri Anthony Rapp'in Kevin Spacey'nin kendisine uygunsuz bir cinsel tavırda bulunduğu iddialarını destekleyemediğine hükmetti.

J﻿urinin kararını açıklamasının ardından Spacey'nin avukatlarına sarıldığı belirtildi.

A﻿nthony Rapp, Kevin Spacey'le Manhattan'daki dairesinde verdiği bir partide tanıştığında Spacey'nin 26-27 yaşlarında olduğunu söylüyordu.

E﻿kim 2017'de yayımladığı bir yazıda, Rapp, Spacey'nin kendisini kucaklayarak havaya kaldırdığını, bir yatağın üzerine bıraktığını ve üzerine yattığını ileri sürmüştü.

M﻿ahkemede kendisini savunmak için söz alan Spacey, Rapp'in beş yıl önce bu iddiaları ortaya atması karşısında şoke olduğunu belirtti.