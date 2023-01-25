ABD: Finlandiya ve İsveç'in ilk fırsatta NATO'ya üye olmalarını destekliyoruz

Kaynak, Reuters

25 Ocak 2023

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Finlandiya ve İsveç'in ilk fırsatta NATO'ya üye olmalarını istediklerini söyledi. Price, ABD'nin, Finlandiya'nın İsveç'ten önce NATO'ya üye olmasını destekleyip desteklemeyeceğine ilişkin soruya ise yanıt vermedi.

Sözcü Price günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, varsayıma dayalı bir soruya cevap vermeyeceğini belirterek, "Gündemdeki soru bu değil" dedi.

Price, "Bu hep Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya birlikte üye olmalarına yönelik bir tartışma oldu. Biz de bunu görmek istiyoruz" diye konuştu.

Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki üçlü mekanizmanın Şubat ayı toplantısı, Ankara'nın talebi üzerine süresiz ertelendi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson dün Stockholm'de Dışişleri Bakanı Tobias Billström ve Savunma Bakanı Pal Jonson ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında, "İsveç'in NATO'ya katılmasının ne kadar ciddi olduğunu bazıları anlamıyor. Provokatörler, İsveç'in üyeliğini engellemeye çalışıyor. Türkiye ile tekrar işleyen bir diyaloğa dönmek istiyoruz" dedi.

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Reuters haber ajansına konuşan Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ise ülkesi, İsveç ve Türkiye arasındaki müzakerelere birkaç hafta ara verilmesi gerektiğini söyledi.

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Haavisto, "Son gelişmelerin ardından sular durulduğunda nerede olduğumuzu görmemiz gerekiyor. Hemen bir sonuca varılmamalı. Müzakerelerin birkaç hafta duracağını düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak, AFP Fotoğraf altı yazısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Erdoğan: İsveç, NATO'ya üyelik başvususuyla ilgili olarak bizden destek beklemesin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi günü kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, İsveç ve Danimarka vatandaşı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın, Cumartesi günü Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an yakmasına sert tepki göstermişti.

İsveç'i eleştiren Erdoğan, "Ülkemizin büyükelçiliği önünde böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin, NATO'ya üyelik başvuruları konusunda artık bizden herhangi bir hayırhahlık beklemeyeceği açıktır" demişti.

Price ise Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Kur’an-Kerim’in yakılmasının "tiksindirici" bir eylem olduğunu ve eylemin NATO'nun birliğini sabote etmeye yönelik olabileceğini söylemişti.

İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgale başlaması sonrası NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuştu. NATO'ya katılmaları için ise ittifaka üye 30 ülkenin parlamentolarının onayı gerekiyor.

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Şu ana kadar İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerini onaylamayan NATO üyeleri, Türkiye ve Macaristan.