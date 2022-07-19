AB, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile üyelik müzakerelerine başladı

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35 dakika önce

Avrupa Birliği (AB), Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile tam üyelik müzakerelerine başladı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovacevski’yi tebrik etti. Von der Leyen iki lidere hitaben, "Vatandaşlarınız bunu çok uzun süredir bekliyor, bu uğurda çok çaba sarf ediyordu. Hak ettiklerini aldılar” dedi.

İki ülkenin 27 üyeli AB’ye katılması uzun yıllar alacak bir müzakere sürecine bağlı ancak müzakerelerin resmen başlamış olması önemli bir dönüm noktası olarak nitelendiriliyor.

Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovacevski, “17 yılın ardından müzakerelere nihayet resmen başlıyor olmamız büyük bir memnuniyet kaynağı” dedi.

Kovacevski, “Ülkemiz ve vatandaşlarımız için yeni bir perspektif açıyoruz ve yavaş da olsa emin adımlarla geniş Avrupa ailesine biz de katılıyoruz” diye konuştu.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da müzakere sürecinin uzun sürebileceğinin altını çizdi.

Rama, “Bunun sonun başlangıcı olmadığını biliyoruz. Daha sadece başlangıcın sonuna geldik” dedi.

Kaynak, Getty Images

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise müzakerelerin başlıyor olmasını önemli bir adım olarak nitelendirdi ve iki ülkenin de Avrupa Birliği ilke ve kriterlerine uyum doğrultusunda son yıllarda önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirtti.

Von der Leyen “Kararlılık gösterdiniz. Katılım sürecine inancınızı korudunuz. Hukuk devleti kaidelerini güçlendirdiniz. Yolsuzlukla mücadele ettiniz. Bağımsız medyanız, canlı bir sivil toplumunuz var. Sayısız reforma imza attınız ve ekonominizi modernize ettiniz” diye konuştu.

AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, dört yıl önce Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile üyelik müzakerelerinin başlaması yönünde tavsiye kararı almıştı.

Ancak önce Almanya ve Hollanda Parlamentoları, ardından da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron iki ülkeyle müzakerelerin başlamasına karşı çıkmıştı.

Makedonya 1991 yılında Yugoslavya’dan bağımsızlığını ilan etmesinin ardından, NATO üyeliğini veto eden Yunanistan’ın muhalefetini bertaraf etmek için 2018 yılında ismini Kuzey Makedonya olarak değiştirmişti.

Son olarak AB üyelerinden Bulgaristan, Kuzey Makedonya’da anayasanın değiştirilerek ülkedeki Bulgar azınlığın tanınması talebinde bulunmuştu.