İflas sürecini yürüten avukata göre FTX, 'S﻿am Bankman-Fried kişisel krallığı gibi yönettiği için' battı

43 dakika önce

Joe Tidy | BBC News

Kaynak, Getty Images

Kripto borsası FTX'in iflas sürecini yürüten avukat mahkemede, şirketin nasıl battığına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. James Bromley, FTX'in, 'Kripto Kralı' diye anılan eski CEO Sam Bankman-Fried'in şirketi "kişisel krallığı gibi yönettiği için battığını" söyledi.

Bromley, bir ara değeri 32 milyar dolara ulaşan FTX'in temel para yönetimi mekanizmasından yoksun olduğunu belirterek "Şirketin gerçek durumunu daha yeni anlıyoruz" dedi.

J﻿ames Bromley, Bankman-Fried'in ekibinin, kıdemli yöneticilerin tatil evleri ve mülkleri için 300 milyon dolar harcadığını da söyledi, "Şimdi kralın çıplak olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Bromley, FTX'in çöküşünü "ABD tarihindeki en ani ve en zorlu iflaslardan" biri diye tanımladı.

F﻿TX, insanların Bitcoin ve diğer kripto paraları aldıkları bir borsaydı. Birçok müşteri dijital cüzdanlarını, güvenli olacağını düşündükleri bir banka hesabı olarak kullandı.

İflas mahkemesindeki d﻿uruşmada yargıç John T. Dorsey'ye FTX'in nasıl kurulduğu ve yedi yıllık ömründe, nasıl hızla başka ülkelere yayılan dev bir şirkete dönüştüğü anlatıldı.

En büyük ikinci kripto para borsası olan FTX, şirketin mali istikrarsızlığını yansıtsan bilgilerin internette sızdırılmasıyla sekiz gün içinde batmıştı.

B﻿ankman-Freid iflas koruma başvurusundan önce istifa etmişti.

F﻿TX'de bir milyondan fazla yatırımcının parası vardı. Bu müşterilerin paralarını hiçbir zaman geri alamayabileceği belirtiliyor.

Şirket kayıtları FTX'in çoğu Cayman Adaları, Virgin Adaları, İngiltere ve Çin olmak üzere, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 27 ülkede müşterileri olduğunu gösteriyor.

Kaynak, Getty Images

F﻿TX'in batma süreci

2 Kasım: İnternette Sam Bankman-Fried'in yönettiği Alemeda Research adlı serbest yatırım fonunun mali istikrarsızlığını yansıtan belgeler yayımlandı.

6 Kasım: FTX'in rakibi Binance'in CEO'su Changpeng Zhao, 'ortaya çıkan son bilgiler ışığında' ellerindeki FTX varlıklarını satacağını açıkladı. FTX kripto paralarının değeri hızla düştü ve paniğe kapılan müşteriler paralarını çekmeye başladı.

8 Kasım: FTX, ödemeleri askıya aldığını açıkladı.

8 Kasım: Changpeng Zhao, "kullanıcıları korumak için" Binance'in FTX'i satın almayı değerlendirdiğini duyurdu.

9 Kasım: Binance "müşteri fonlarının kötü yönetimi" ve şirket hakkında bir soruşturma yürütüldüğü iddiaları üzerine FTX'i satın almaktan vazgeçti.

9 Kasım: Sam Bankman-Fried, şirketin mali açığını kapatmak için 8 milyar dolar bulmak amacıyla girişimlerde bulundu.

11 Kasım: Sam Bankman-Fried istifa etti ve iflas başvurusunda bulundu.

FTX'in iflastan sonra ne kadar parası kaldığı bilinmiyor. Ancak avukatlar şirketin bazı kripto para varlıklarının bilgisayar korsanları tarafından çalındığını söylüyor.

B﻿romley, "Sürekli siber saldırı altındayız. Bu saldırılara karşı kendimizi savunmaya çalışıyoruz" dedi.

Duruşmayı izlemeye gelen bazı müşteriler, FTX'in batmasıyla tüm birikimlerini kaybettiklerini anlattı.