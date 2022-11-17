İngiltere'de hükümet yeni mali planını açıkladı: Vergiler artırılacak, kamu harcamaları azaltılacak
İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, ekonomiye istikar kazandırmak ve son 41 yılın zirvesindeki enflasyonu aşağı çekmek amacıyla hazırlanan mali planı açıkladı. Plan kamu harcamalarında milyarlarca sterlinlik kesintiye gidilmesini ve vergilerin artırılmasını öngörüyor.
Bakan Hunt, Avam Kamarası'nda mali planını açıklarken ülkenin resesyonda olduğunu kabul etti.
Hunt'ın açıklamasından öne çıkan bazı noktalar şöyle:
- Yüzde 45'lik yüksek gelir vergisi sınırı 150 bin sterlinden 125 bin 140 sterline çekildi. (İngiltere'de gelirin 12 bin 571 sterline kadar olan kısmı vergilendirilmiyor. Yılda 12 bin 571 ile 50 bin 271 sterlin arasında geliri oranlardan yüzde 20 vergi alınıyor. 50 bin 271 ile 150 bin sterlin arasındaki dilim yüzde 40'tan, daha yüksek maaşlar ise yüzde 45'ten vergilendiriliyordu. Hunt'ın açıklamasıyla 1 Nisan'dan itibaren yüzde 45'lik vergi dilimi 125 bin 140 sterlinden başlayacak. )
- 23 yaşından büyük çalışanların aldığı saatlik asgari ücret 9,50 sterlinden 10,42 sterline çıkarılacak.
- Yükselen enerji fiyatları nedeniyle hanelere yapılan yardım devam edecek ancak yardımın miktarı Nisan'dan itibaren azaltılacak.
- Enerji şirketlerinden alınan aşırı kâr vergisinin oranı yüzde 25'ten yüzde 35'e çıkarılacak.
- Hunt'ın açıklamasına göre Bütçe Sorumluluğu Dairesi (OBR) İngiltere'nin resesyonda olduğunu değerlendiriyor. İki çeyrek art arda küçülme resesyon olarak tanımlanıyor.
- OBR'nin tahminlerine göre ekonomi bu yıl yüzde 4,2 büyüyecek. Ancak gelecek yıl yüzde 1,4'lük bir daralma olacak.
- İngiltere'de yıllık enflasyon Ekim'de yüzde 11,1'e çıktı. Hükümet enflasyon oranının bu yıl yüzde 9,1'e gelecek yıl da yüzde 7,4'e düşeceğini öngörüyor.
- Sosyal yardımlar ve emekli maaşları enflasyon oranında artacak.
- Sizewell C adlı nükleer santral projesi devam edecek.
- Savunma harcamaları ulusal gelirin yüzde 2'si düzeyinde olacak.
'55 milyar sterlinlik kara delik'
Eski Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng tarafından 23 Eylül’de açıklanan ve borçlarla fonlanacak 45 milyar sterlinlik vergi kesintisi programı piyasalarda şok etkisi yaratmış ve İngiliz sterlini ABD doları karşısında 1,03’le tarihinin en düşük seviyesine gerilemişti.
Daha sonra bu kararların hemen hepsinden vazgeçilmişti.
Maliye Bakanı Hunt'ın açıklamasına piyasaların aşırı tepki vermediği görülüyor.
Hunt'ın konuşmasına başlamasından sonra sterlin dolar karşısında değer kaybederek 1,18'e geriledi.
Bazı uzmanlar, ekonomide 55 milyar sterlinlik bir “kara delik” bulunduğunu ve bunun vergi artışları ve kamu harcamalarında kesintiyle kapatılması gerektiğini söylüyordu.