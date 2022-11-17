İ﻿ngiltere'de hükümet yeni mali planını açıkladı: Vergiler artırılacak, kamu harcamaları azaltılacak

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, ekonomiye istikar kazandırmak ve son 41 yılın zirvesindeki enflasyonu aşağı çekmek amacıyla hazırlanan mali planı açıkladı. Plan kamu harcamalarında milyarlarca sterlinlik kesintiye gidilmesini ve vergilerin artırılmasını öngörüyor.

Bakan H﻿unt, Avam Kamarası'nda mali planını açıklarken ülkenin resesyonda olduğunu kabul etti.

H﻿unt'ın açıklamasından öne çıkan bazı noktalar şöyle:

'55 milyar sterlinlik kara delik'

Eski Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng tarafından 23 Eylül’de açıklanan ve borçlarla fonlanacak 45 milyar sterlinlik vergi kesintisi programı piyasalarda şok etkisi yaratmış ve İngiliz sterlini ABD doları karşısında 1,03’le tarihinin en düşük seviyesine gerilemişti.

Daha sonra bu kararların hemen hepsinden vazgeçilmişti.

Bazı uzmanlar, ekonomide 55 milyar sterlinlik bir “kara delik” bulunduğunu ve bunun vergi artışları ve kamu harcamalarında kesintiyle kapatılması gerektiğini söylüyordu.