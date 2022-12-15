Twitter, Musk'ın özel uçağının uçuş bilgilerini paylaşan hesabı askıya aldı

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15 Aralık 2022, 11:43 +03 Güncelleme 29 dakika önce

Twitter’ın sahibi Elon Musk, özel uçağının uçuş bilgilerinin paylaşıldığı @ElonJet.account adlı hesabın askıya alındığını ve hesabın sahibine karşı dava açacağını açıkladı.

Musk bu kararı, oğlunun hayatının riske atılması nedeniyle aldığını söyledi.

Yarım milyondan fazla takipçisi olan 20 yaşındaki Jack Sweeney, halka açık uçuş izleme bilgilerini kullanarak Twitter'da Musk’ın her uçuşunun iniş-kalkış saatini ve yolculukların süresini paylaşıyor.

Jack Sweeney, Musk’ın uçuşlarını izlemek için geliştirdiği bir bot kullanıyor.

Elon Musk, dünkü Twitter mesajında "Dün gece Los Angeles’ta oğlumun içinde bulunduğu araç (arabada benim olduğumu sanan) çılgın biri tarafından takip edildi. Arabanın hareket etmesini engelledi ve sonra da kaputun üstüne çıktı” dedi.

Musk, “fiziki güvenlik ihlali olduğu için” insanların lokasyonlarını ifşa eden her hesabın askıya alınacağını belirtti.

Sweeney ise BBC’ye bu olayın kendisiyle ilgisi olmadığını söyledi.

Florida’da üniversite okuyan Sweeney, CNN’de Twitter’dan gelen ve “dikkatli bir incelemeden sonra” hesabının askıya alındığı bildirilen mesajın ekran görüntüsünü paylaştı.

Sweeney’nin aralarında Microsoft’un kurucusu Bill Gates, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ve Meta CEO’su Mark Zuckerberg’in de bulunduğu diğer Amerikalı zenginlerin uçuş bilgilerini paylaştığı başka hesapları da bulunuyor.

Dün tüm bu hesapların Twitter tarafından askıya alındığı belirtiliyor. Bunlara ek olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve başka ünlü kişilerin uçuş bilgilerinin paylaşıldığı hesapların da askıya alındığı kaydediliyor.

Musk, hesabı silmesi için 5.000 dolar teklif etmiş

Musk'ın, hesabını silmesi için Jack Sweeney’e geçen yıl 5 bin dolar teklif ettiği öne sürülmüştü.

Sweeney, bu teklifle ilgili olarak ABD medyasına Musk’ın daha sonra kendisine hesabını kapatması için para vermeyi doğru bulmadığını söylediğini anlattı.

Musk geçen ay “doğrudan kişisel güvenlik riski arz etmesine rağmen" hesabı açık tutacağını söylemişti.

Elon Musk, Twitter ofislerinin kirasını ödemiyor

Bu arada Amerikan New York Times gazetesi Elon Musk’ın, Twitter’ın San Francisco’daki merkez binası dahil bazı ofislerininin kiralarını ödemeyi durdurduğunu yazdı.

Musk, Twitter’ı 44 milyar dolara satın aldıktan sonra binlerce kişiyi işten çıkarmıştı.

Yatırımcılar, Twitter’ı satın aldıktan sonra Musk’ın, CEO’su olduğu Tesla’ya yeterince ilgi gösterememesinden endişe ediyor.